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пятница, 07 августа 2020 18:59

В Испании самолет совершил экстренную посадку: украинец отказался надевать маску

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В Испании самолет совершил экстренную посадку: украинец отказался надевать маску
Мужчина угрожал другим пассажирам. Фото: Reuters

Самолет авиакомпании Air Europa, выполнявший рейс между островом Гран-Канария и Мадридом, совершил экстренную посадку в аэропорту Малаги из-за украинца, который отказывался надеть маску.

Это произошло вечером 6 августа. Об этом сообщает El Periodico.

В авиакомпании Air Europa отмечают, что в связи с отказом пассажира, гражданина Украины, выполнять указания экипажа, который неоднократно просил его надеть маску, был активирован соответствующий протокол.

Ассоциация диспетчеров Испании вечером сообщила о конфликтном пассажире на борту самолета, из-за чего командир воздушного судна запросил посадку в аэропорту Малаги. В сообщении отмечалось, что пассажир с видимыми признаками алкогольного опьянения отказывается надеть маску и выполнять инструкции экипажа.

СМИ пишут, что мужчина также угрожал другим пассажирам.

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Сообщение о дебошире направили испанским правоохранительным органам, которым передали конфликтного пассажира после посадки.

Самолет продолжил путешествие в Мадрид после урегулирования данной ситуации.

Авиакомпания МАУ отменила рейсы по 10 направлениям до конца августа. Внутренние рейсы в августе будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон, Львов.

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07
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