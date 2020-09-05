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суббота, 05 сентября 2020 13:38

В Крыму обнаружили рекордное количество больных коронавирусом

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В Крыму обнаружили рекордное количество больных коронавирусом
За сутки обнаружили более ста. Фото: Reuters

В оккупированном Крыму количество выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом впервые превысило 100 человек.

В соцсетях об этом сообщил подконтрольный оккупантам губернатор Сергей Аксенов.

"За 4 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 101 случай коронавирусной инфекции. 44 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 - среди контактных лиц по ранее зарегистрированным случаям, 26 - при скрининге здорового населения, 1 случай завезен с территории Украины", - заявил Аксенов.

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В Крыму всего обнаружили 2726 больных. 32 пациента умерли, 1817 выздоровели.

В Вооруженных Силах Украины на Covid-19 болеет 618 человек по состоянию на утро 5 сентября. За последние сутки обнаружили 50 новых случаев.

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Дата
05
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