Европа заморозили дотации подруги Путина

Европарламент вслед за французской юстицией заморозил дотации ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение".

Об этом сообщает Journal du dimanche.

По информации издания, выданные на финансирование деятельности партии гранты заморозили по подозрению в присвоении средств.

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Марин Ле Пен относится к так называемым евроскептикам - критикует участие Франции в Евросоюзе. В 2016-м выдвигалась на пост президента Франции. Проиграла нынешнему президенту Эммануэлю Макрону.

Она известна неоднократными высказываниями в поддержку России и ее президента Владимира Путина. Так, в 2013 назвала российскую модель экономики жизнеспособной альтернативой американской.

Ле Пен поддержала политику РФ на Ближнем Востоке, в частности относительно войны в Сирии. В 2014 г.. лидер французских националистов заявила о законности результатов крымского псевдореферендума. Она заявила, что тамошний народ "жил в страхе и бросился в объятия той страны, из которой происходит".