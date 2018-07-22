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воскресенье, 22 июля 2018 13:12

Европа заморозили дотации подруги Путина

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Европа заморозили дотации подруги Путина
Фото: ukrinformМарин Ле Пен известна своей поддержкой российского режима и Владимира Путина. Фото: ukrinform

Европарламент вслед за французской юстицией заморозил дотации ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение".

Об этом сообщает Journal du dimanche.

По информации издания, выданные на финансирование деятельности партии гранты заморозили по подозрению в присвоении средств.

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Марин Ле Пен относится к так называемым евроскептикам - критикует участие Франции в Евросоюзе. В 2016-м выдвигалась на пост президента Франции. Проиграла нынешнему президенту Эммануэлю Макрону.

Она известна неоднократными высказываниями в поддержку России и ее президента Владимира Путина. Так, в 2013 назвала российскую модель экономики жизнеспособной альтернативой американской.

Ле Пен поддержала политику РФ на Ближнем Востоке, в частности относительно войны в Сирии. В 2014 г.. лидер французских националистов заявила о законности результатов крымского псевдореферендума. Она заявила, что тамошний народ "жил в страхе и бросился в объятия той страны, из которой происходит".

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