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пятница, 05 октября 2018 15:05

Это белый флаг, а не туалетная бумага - в сети жестко смеются над Трампом

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В соцсети разместили видео, где главным героем стала туалетная бумага на ботинке президента США Дональда Трампа. Кусок бумаги развевался на ветру, пока Трамп поднимался на борт самолета.

Пользователи отметили, что никто из президентского окружения не сообщил Трампу о казусе.

Критики Трампа не упустили возможности обратить внимание на этот конфуз. Они провели иронические аналогии со стилем управления президента США.

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"Даже вашим сотрудникам все равно, есть ли у вас туалетная бумага на обуви", "Это ирония. Он превратил эту страну на *** (продукты жизнедеятельности)", "Это белый флаг, а не бумага", "Использованный или нет?"," Демократия под его каблуком", - писали пользователи соцсетей.

Секретная служба США, обеспечивающая охрану первых лиц государства, получила подозрительный конверт, адресованный президенту США Дональду Трампу.

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Дата
05
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