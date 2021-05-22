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суббота, 22 мая 2021 19:40

Елизавета II посетила авианосец, названный в ее честь
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Королева посетила моряков
Фото: Reuters
Королева посетила моряков
Королева посетила моряков
Королева посетила моряков
Королева посетила моряков

Королева Великобритании Елизавета II посетила авианосец HMS Queen Elizabeth.

Назван в ее честь корабль готовится к 28-недельного похода во главе международной авианосной группы. Авианосец преодолеет 26 тыс. Морских миль за 28 недель от Средиземного до Филиппинского моря.

"Ее величество встретилась с 1700 офицерами Королевского флота, Королевских ВВС и Королевской морской пехоты и 250 морскими пехотинцами США, которые готовятся к развертыванию на борту HMS Queen Elizabeth", - говорится в сообщении королевской семьи в Twitter.

Авианосная группа также будет включать подводную лодку, эсминец флота США, фрегат Военно-морского флота Нидерландов и шесть кораблей ВМС Великобритании.

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Корабли посетят более 40 стран и примут участие более чем в 70 мероприятиях.

Королева Великобритании Елизавета II отметила 95-летие. Оно омрачено грустью из-за смерти ее мужа, принца Филиппа, 9 апреля, с которым она прожила 73 года.

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Дата
22
мая

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