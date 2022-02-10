Элитное имение, замок и вилла: рассекретили элитную недвижимость семьи Назарбаева в Германии

Дочь и зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева владеют недвижимостью в ФРГ, которую оценивают более чем в 100 миллионов евро.

Об этом говорится в расследовании германских журналистов, пишет DW.

В собственности дочери и зятя Назарбаева – дворец Зеелах в Баден-Бадене, украшенный из ценных пород дерева, лепниной. Родственники политика, отстроив историческую виллу, разбили на территории ландшафтный парк с фонтанами, а под ним – роскошную спа-зону площадью около тысячи квадратных метров. Стеклянный купол над 25-метровым бассейном виден даже на снимках из космоса.

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Обустройство элитного поместья продолжалось около десяти лет и завершилось два года назад. Цена – 60 миллионов евро. Как свидетельствуют документы из немецкого реестра компаний, именно на такую ​​сумму за годы реконструкции имения был поэтапно увеличен уставный капитал компании Schloss Seelach Invest, которой принадлежит Зеэлах.

Автор: DW Вилла известного архитектора Густава Штро

Помимо элитного поместья Зеэлах, семье принадлежат еще три объекта недвижимости, в том числе два исторических памятника: вилла известного архитектора Густава Штро (Gustav Stroh) в Баден-Бадене и замок-отель Бюлерхеи.

Автор: DW Замок Бюлерхеи близ Баден-Бадена принадлежит дочери и зятю Назарбаева

В общей сложности в виллы и гостиницы было вложено более 100 миллионов евро.

Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 41-летняя Алия Назарбаева вывела из страны $312 млн. В 2006 году купила особняк на севере Лондона в районе Гайгейт, чтобы получить гражданство Великобритании, пишет The Telegraph. О состоянии семьи Нурсултана Назарбаева начали говорить после протестов в Казахстане.