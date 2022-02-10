Элитное имение, замок и вилла: рассекретили элитную недвижимость семьи Назарбаева в Германии

Дочь и зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева владеют недвижимостью в ФРГ, которую оценивают более чем в 100 миллионов евро.
Об этом говорится в расследовании германских журналистов, пишет DW.
В собственности дочери и зятя Назарбаева – дворец Зеелах в Баден-Бадене, украшенный из ценных пород дерева, лепниной. Родственники политика, отстроив историческую виллу, разбили на территории ландшафтный парк с фонтанами, а под ним – роскошную спа-зону площадью около тысячи квадратных метров. Стеклянный купол над 25-метровым бассейном виден даже на снимках из космоса.
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Обустройство элитного поместья продолжалось около десяти лет и завершилось два года назад. Цена – 60 миллионов евро. Как свидетельствуют документы из немецкого реестра компаний, именно на такую сумму за годы реконструкции имения был поэтапно увеличен уставный капитал компании Schloss Seelach Invest, которой принадлежит Зеэлах.
Помимо элитного поместья Зеэлах, семье принадлежат еще три объекта недвижимости, в том числе два исторических памятника: вилла известного архитектора Густава Штро (Gustav Stroh) в Баден-Бадене и замок-отель Бюлерхеи.
В общей сложности в виллы и гостиницы было вложено более 100 миллионов евро.
Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 41-летняя Алия Назарбаева вывела из страны $312 млн.
В 2006 году купила особняк на севере Лондона в районе Гайгейт, чтобы получить гражданство Великобритании, пишет The Telegraph.
О состоянии семьи Нурсултана Назарбаева начали говорить после протестов в Казахстане.
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