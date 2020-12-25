Два 12-летние бизнесмены заработали за год $250 тысяч

Два брата-бизнесмены / Оrnamentanchor

В США двое 12-летних братьев разработали шнурок, на который цепляются елочные игрушки и продают теперь рождественские подарки. За год дети заработали $250 тыс.

Ребята отдали 10% годового заработка на приют для собак. И обещают делать так далее. Об этом пишет CNN.

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"Я очарован всеми живыми существами. Моя цель - помочь как можно большему количеству животных, которые в нужде", - сказал Аян Накви.

Аян и Микки Накви любят рождественские традиции. Еще больше любят украшать елку. Год назад, когда братья со и штата Коннектикут развешивали украшения, одна из их любимых игрушек соскользнула с ветки и разбилась. Ребята взялись разработать шнурок, который помогает легко и безопасно повесить игрушку на елку. Так возникло изобретение - Anchor, который надежно закрепляет украшения на ветке.

В прошлом году Аян протестовал Anchor на школьной ярмарке. Когда родители увидели его изобретение, то быстро раскупили.

"Мой брат и я работали вместе, чтобы разработать продукт, запатентовать его, создать хороший сайт для продажи, рассчитать размер прибыли и провести собственный анализ рынка", - сказал Иан Накви.

После первых продаж рождественских украшений Anchor на сумму более $1 тыс. Дело быстро пошло вверх. Через несколько месяцев о парнях и изобретение рассказали в популярном телешоу Good Morning America. Впоследствии на других телеканалах. За год Аян и Микки заработали более $250 тыс.