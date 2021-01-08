"Для защиты наших граждан". Австрия закрывает границы с Чехией и Словакией

В случае отказа - въезд будет запрещен. Фото: unsplash.com

Сегодня в полночь Австрия закрывает границы с Чешской Республикой и Словакией. Такое решение приняли из-за роста количества больных коронавирус, как отметил министр внутренних дел Карл Негаммер.

Небольшие пограничные переходы будут закрыты, на больших - введут фиксированный контроль. Перед этим в Австрии была введена серия мобильных систем контроля, проверяли выборочно людей. С 19 декабря проверили более 770 тыс., из которых примерно 10 тыс. человек отказали во въезде в Австрию, а около 55 тыс. - отправили на самоизоляцию, сообщает The Local.

"В Чешской Республике наблюдается большое количество новых случаев инфицирования с 7-дневной заболеваемостью в 680 человек (на 100 тыс. Человек). Чтобы защитить наших граждан, мы закрываем границы на данном этапе и проверяем все автомобили при въезде в Австрию", - сказал министр Негаммер.

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Те, кто пересекает границу в связи с работой, разрешат въезд без карантина, но надо будет предъявить пограничникам доказательства того, что у них работодатель в Австрии. Другим необходимо будет отправляться на самоизоляцию. В случае отказа - въезд будет запрещен.

С 28 декабря Япония закрывает границы для всех иностранцев из-за обнаруженного в стране новый штамм коронавируса, ранее обнаружили в Великобритании. Мероприятия будут действовать с 28 декабря до конца января 2021 года. Об этом говорится в заявлении правительства.