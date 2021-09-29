Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд

Германия 26 сентября избрала 20-й Бундестаг. Левоцентристская Социал-демократическая партия получила 206 мест. Правоцентристский блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занял второе место с самым низким за послевоенную историю результатом в 196 мандатов. "Зеленые" имеют 118 кресел. Свободная демократическая партия - 92 мандата. Крайняя правая "Альтернатива для Германии" - 83. Крайняя левая "Левые" - 39.

До формирования новой коалиции страной будет руководить действующая канцлер от ХДС Ангела Меркель. После прошедших выборов 2017 года коалицию формировали пять месяцев. Для ее образования нужно 368 из 735 мандатов.

О наиболее вероятном составе коалиции, последствиях для украинского-германских отношений, перспективах и трудностях диалога между Киевом и Берлином Gazeta.ua рассказал немецкий политолог Андреас Умланд.

Автор: Facebook Андреаса Умланда Андреас Умланд - немецкий политолог, доктор философии, эксперт Украинского института будущего, сотрудник стокгольмского Центра восточноевропейских исследований

Какая коалиция наиболее вероятна?

Сейчас такой выглядит коалиция с "социал-демократов", "свободных демократов" и "зеленых". Тогда б лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц мог стать канцлером. У него больше всего шансов.

И Шольц, и Лашет позиционируют себя во внешней политике как преемники Меркель

Кто как новый канцлер - Олаф Шольц или Армин Лашет от ХДС - был бы лучшим вариантом для Украины?

Не думаю, что их позиции сильно отличаются. Во внешнеполитических взглядах оба позиционируют себя как преемники Меркель.

В "Социал-демократов" больше история сотрудничества с Россией. Сам Лашет делал пророссийские заявления, которые можно расценивать как оправдание путинского поведения (после оккупации Крыма называл критику главы Кремля "антипутинским популизмом", говорил, что "политика России в отношении Крыма противоречит международному праву, но следует ставить себя на их место, чтобы понять мотивы", призвал отказаться от "демонизации России", сомневался в версии британских спецслужб об отравлении Скрипалей россиянами, выступал за строительство "Северного потока-2", и против антироссийских санкций. - Gazeta.ua).

Коалиция во главе с ХДС была бы несколько лучше для Украины. Там есть давняя традиция сотрудничества с Киевом, интерес к нему. Некоторые украинские партии входят в "Европейскую народную партию", как и ХДС. Но вероятность, что Лашет станет канцлером меньше.

Также может быть новая "большая коалиция". Ныне действующая состоит из ХДС/ХСС сверху и "социал-демократов" внизу. Но они бы поменялись местами. Обе силы до сих пор выступали против нее, но если долго не смогут договориться с другими, меньшими партнерами, то она возможна тоже. Тогда б Шольц так же получил пост канцлера. Он никогда не был активен во внешней политике. Занимался экономикой.

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Лоббированием российских интересов и дружбой с Путиным отличился канцлер от СДП 1998-2005 годов Герхард Шредер. Сейчас он председатель в компании NordStream AG, которая строит "Северный потик2", член правления "Газпрома". У него остались влияния в партии?

Шредер давно ушел из политики, но у него остался круг друзей в партии, под его председательстваом сделали карьеру. Например, нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер или Зигмар Габриэль (вице-канцлер, министр экономики и энергетики 2013-2017 годов, и глава МИД Германии 2017-2018 годов. - Gazeta.ua).

В Шольца была отдельная карьера в СДП. Конечно, он знаком со Шредером, возможно, даже дружит. Однако в "социал-демократов" теперь также много молодых политиков, критичных к Путину. Они поддерживают международное право и Украину. Поэтому не все так плохо.

Измена Киева вряд ли возможна

Насколько велики риски, что канцлер Шольц или Лашет попытаются примириться с Путиным за счет Украины?

Боюсь, что возможна попытка перезагрузки германо-российских отношений. Подобное видели в начале карьеры Меркель 16 лет назад. Затем были война в Грузии 2008 года и агрессия против Украины 2014 года.

Попытка новой немецкой власти восстановить дружбу с Россией была бы сложным периодом для Украины и ее дипломатии. Однако не представляю, чтобы канцлер, кто бы им ни стал, пересек красные линии - отказался от верховенства международного права или территориальной целостности Украины. Измена Киева вряд ли возможна.

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Чем может стать такая перезагрузка? Попытка давления Берлина, чтобы Киев пошел на уступки России в Минских соглашениях или смягчения санкций ЕС против Москвы?

- Могут снова активизировать идею "формулы Штайнмайера" (предлагает поэтапность выполнения Минских соглашений: Киев предоставляет временный особый статус отдельным территориям Донбасса; проводят выборы на неподконтрольных пока Украине территориях, легитимность которых должны подтвердить наблюдатели ОБСЕ; закрепляют постоянный особый статус этих территорий, и Киев получает контроль над границей. - Gazeta.ua). То есть, могут быть новые попытки прийти к миру на Донбассе на российских условиях.

Могут быть новые попытки прийти к миру на Донбассе на российских условиях

Возможное давление на украинскую власть в этих вопросах. Но, скорее всего, Киев не пойдет на уступки, не будет сдвигов, и вопрос Донбасса снова зависнет. В то же время, вряд ли это приведет к существенному или длительному ухудшению украинского-германских отношений.

О санкциях Евросоюза, не могу себе представить, чтобы их смягчили или отменили без существенных сдвигов в ситуации хотя бы на Донбассе, не говоря о Крыме.

Крупнейшими приверженцами Украины, наверное, есть "зеленые". Несколько менее "свободные демократы". Если у них в новом Бундестаге будет пост главы МИД, это изменит уровень немецкого влияния на важные для Украины темы - Минские соглашения, санкции против России?

"Свободные демократы" более неоднозначные относительно Украины, чем "зеленые", но там тоже много сторонников защиты международного права, прав человека. Обычно эта часть довольно антипутинская, и от этого проукраинская.

Было бы очень хорошо для Украины, если бы лидер "зеленых" Анналена Бербок возглавила министерство иностранных дел

Было бы очень хорошо для Украины, если бы лидер "зеленых" Анналена Бербок возглавила МИД. Тем более, если это ведомство возглавит не кто-то из партии, а именно лидер. Тогда целая политическая сила бы стояла за министерством. Роль такой фигуры додала бы больше весу и имела б положительные последствия для Украины.

Насколько немецкий бизнес зависит от российских рынков сбыта и российского газа для промышленности? Как это влияет на политиков в Берлине?

Немецкий бизнес не слишком зависит от российских рынков сбыта (в 2020 году крупнейшими торговыми партнерами Германии были США, Китай, Франция, Нидерланды и Великобритания, Россия - на 15-й позиции с $26,4 млрд и 1,9% в объеме немецкой торговли, Украина - на 41-м месте с $5,33 млрд и 0,37%. - Gazeta.ua). В РФ работают отдельные немецкие фирмы, для которых это важный рынок. Однако есть зависимость от поставок газа. Видим попытки России воспользоваться этим. Инфраструктура не только Германии, но и других стран Евросоюза работает на российском газе (в прошлом году 43% газа в ЕС было российского. - Gazeta.ua). Он поступает в Европу из разных газопроводов через Украину, Беларусь, Балтийское и Черное моря. "Газпром" так же зависим от покупателей, доходов с продажи.

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Цена на газ для Европы преодолела отметку в $1000 за тысячу кубов. Россия отказывается от дополнительных поставок, что является одной из причин подогрева стоимости топлива. Немецкие политики воспринимают такие действия как шантаж?

Отчасти да. Но повышение цен на газ тоже - общемировая тенденция, вызванная восстановлением экономик после пандемии. На рынке возник дефицит. Однако большинство немецких комментаторов говорят также о давлении "Газпрома", чтобы Евросоюз ускорил сертификацию и запуск "Северного потока-2". Ведь европейское антимонопольное законодательство требует разделить добытчика и транзитера газа. Взгляд, что это шантаж Москвы, распространен скорее в медиа. Об этом говорят "зеленые" - самые большие критики России и противники трубопровода. Другие партии молчат. Если Россия будет гнуть свою линию, то будет скандал, который сыграет не в пользу сторонников Москвы в немецкой политике.

Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета, в которой предусмотрена противодействие "Северному потоку-2". Она не позволяет уклониться от санкций

Однако для запуска газопровода неожиданно возникло новое препятствие. Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета, в которой предусмотрено противодействие "Северному потоку-2". Она обязывает американского президента ввести санкции против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству газопровода. Правка не позволяет уклониться от санкций. Теперь законопроект должен утвердить Сенат, а затем подписать президент Джо Байден. Поэтому теперь важные решения,принимают не так в ЕС или Германии. Если вообще еще есть перспектива, что газопровод таки заработает.

Распространено мнение, что Германия не должна действовать в ущерб России, так как виновата перед россиянами за преступления Второй мировой. Зато чувство ответственности перед украинцами, белорусами или поляками не обращаются в обязанность помогать

Среди немцев до сих пор память о Второй мировой войне формирует слой "тех, кто понимает Россию"?

Есть распространенное мнение среди наших граждан, что Германия не должна действовать в ущерб России, так виновата перед россиянами за преступления Второй мировой. Зато чувство ответственности перед украинцами, белорусами или поляками за преступления нацистов часто в головах немцев не превращаются в обязанность помогать или быть благосклонными к этим странам и народам в их противостоянии с Москвой. Поэтому возникает вывод, что немцы с россиянами должны дружить, а проблемы украинцев или поляков с восточным соседом, это их внутренние проблемы.

Насколько потенциал Украины еще не использован для немецкого бизнеса? Есть ли положительная динамика в этом вопросе в последние годы?

К сожалению, пока нет. Одна из самых больших проблем украинского-германских отношений, что немецкий бизнес на постсоветском пространстве сконцентрирован в России. Существует "Восточный комитет немецкой экономики" (основан в 1952-м, неправительственный коллективный орган немецкого бизнеса, который представляет интересы ФРГ в Восточной Европе. - Gazeta.ua). Он выступает за такие инициативы как "Северный поток-2" или смягчения антироссийских санкций. Большинство членов Комитета имеют экономические интересы в России, а не в Украине. Украинские политики и дипломаты часто обижаются на Комитет из-за его позиции, поэтому недостаточно с ним сотрудничают. Они рассматривают это бизнес-лобби как действия против Киева, хотя это только отстаивание экономических интересов членов. Если бы там было больше фирм, которые работают в Украине, этот орган вел бы себя иначе. Это дело следует развивать. Сейчас для Киева это пробел.

Лашет положительно говорил о Путине. Для части немецких политиков не слишком важно, что Москва убивает оппонентов как в самой России, так и даже в Берлине, как чеченца Зелимхана Хангошвили в 2019-м? Не говоря об агрессии против Украины и Грузии, кибератаках против немецких политиков.

Эти его слова довольно старые. Последние заявления более адекватны, в духе политики партии Меркель.

Однако многие в Германии действительно принимают российскую точку зрения, что причиной конфликта в Украине было нарушения прав русскоязычных. Или что Россия боится НАТО, потому аннексировала Крым и устроила агрессию против Грузии и Украины, потому что они стремятся в Альянс. То есть эти люди ищут оправдания российскому поведению.

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Русская культура - единственная из восточноевропейских, которая раскручена в Германии. Поэтому немцы не знают, что такое Украина

Это влияние российской пропаганды, коммунистического прошлого Восточной Германии?

Комплексное воздействие прошлого и пропаганды, идеализированных представлений о России, мифологизация "загадочной русской души".

Проблема в том, что русская культура - единственная из восточноевропейских, которая раскручена в Германии. Среди немцев мало кто знает украинскую, румынскую или даже соседнюю польскую культуру так, как русскую. Поэтому не знают, что такое Украина, Беларусь или Грузия. Это поле для работы украинского МИД, и культурной дипломатии.