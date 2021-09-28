Саммит в нормандском формате планируется провести до конца каденции Меркель - Ермак

 
Ексклюзивы
1/5
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
1 Просмотров: 405
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
1 Просмотров: 693
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1089
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 684
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 2061
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 963
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1179
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 414
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 4572
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 3420
Фото
Все фото
5
7
8
15
4
&quot;Слуги народа&quot; будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
"Слуги народа" будут жить в отеле, где самый дешевый номер почти в половину минималки
&quot;Будет нервный период&quot;: кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Терехов начал свое выдвижение в мэры Харькова со скандала: охрана силой не пускала журналистов на партконференцию – СМИ
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Видео
Все видео
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Марина Порошенко с детьми трогательно поздравили Порошенко с Днем рождения
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Интервью
1/5
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 144
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 684
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3393
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 801
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2682
Колонка
Олег Снігур
Олег Снігур
27 сентября 2021
Просмотров: 252
Аби мати спокій
– Поговори з моєю мамою, бо буде, як і тоді, – просить кума. Попереднього разу посварилася з матір'ю через вибори, не розмовляли сім ...
вторник, 28 сентября 2021 00:32

Саммит в нормандском формате планируется провести до конца каденции Меркель - Ермак

1 Комментировать
Саммит в нормандском формате планируется провести до конца каденции Меркель - Ермак
Ермак прокомментировал проведение нормандского саммита. Фото: Украинская правда

Украинская сторона надеется на проведение встречи лидеров нормандской четверки до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Консультации в нормандском формате - как вживую, так и в формате видеоконференции - продолжаются, заявил председатель Офиса президента Андрей Ермак в эфире ICTV.

"Мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась до завершения каденции госпожи Меркель. Это было бы очень справедливо, потому что она очень много для этого сделала и у нас только два свидетеля из четырех лидеров, которые помнят и присутствовали при подписании договоренностей. Для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время", - пояснил глава ОП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украина должна активно сотрудничать с "зелеными" - Германия будет более компромиссной

Ангела Меркель останется канцлером Германии, пока новоизбранный Бундестаг не изберет преемника, которого затем должны привести к присяге.

26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. До 20-го по счету Бундестага попадают семь партий. Левоцентристская "Социал-демократическая" партия получила 25,7% голосов и 206 мест в парламенте. Правоцентристский блок "Христианско-демократического" и "Христианско-социального союзов" занял второе место с самым низким за послевоенную историю результатом в 24,15% и получил 196 мандатов.

Германию возглавит лидер СДП Олаф Шольц или лидер ХДС / ХСС Армин Лашет, соратник Меркель. Это зависит от того, под чьим лидерством удастся сформировать коалицию - "социал демократов" или "христианских демократов".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Саммит в нормандском формате планируется провести до конца каденции Меркель - Ермак». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 13203
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 12771
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 8892
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
Облегающие платья и почти голая грудь: как прошла самая звездная вечеринка года
10
 Просмотров: 5868
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
Каменских эротично выгнулась перед Потапом для фото
5
 Просмотров: 4410
Политика
Арахамия: Аккаунт отца Зеленского в Instagram является фейком
Арахамия: Аккаунт отца Зеленского в Instagram является фейком Просмотров: 171
Зеленский расширил Национальный инвестсовет
Зеленский расширил Национальный инвестсовет Просмотров: 27
ПАСЕ отклонила список украинских кандидатов в Евросуд по правам человека
ПАСЕ отклонила список украинских кандидатов в Евросуд по правам человека 1 Просмотров: 207
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
Кива прислал наемников: ветеран АТО Майман рассказал, как его "заказали" (видео)
 1 Просмотров: 387
О кадровых перестановках в правительстве объявят после Трускавца - Арахамия
О кадровых перестановках в правительстве объявят после Трускавца - Арахамия Просмотров: 81
Больше всего комментируют
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
2
Десантного здоровья и побед: что желали украинцы Порошенко в день рождения
2
В Южной Корее хотят запретить есть мясо собак
1
80 лет назад началась трагедия в Бабьем Яру
Голосов: 8399
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть