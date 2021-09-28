Саммит в нормандском формате планируется провести до конца каденции Меркель - Ермак

Ермак прокомментировал проведение нормандского саммита. Фото: Украинская правда

Украинская сторона надеется на проведение встречи лидеров нормандской четверки до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Консультации в нормандском формате - как вживую, так и в формате видеоконференции - продолжаются, заявил председатель Офиса президента Андрей Ермак в эфире ICTV.

"Мы сегодня работаем над тем, чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась до завершения каденции госпожи Меркель. Это было бы очень справедливо, потому что она очень много для этого сделала и у нас только два свидетеля из четырех лидеров, которые помнят и присутствовали при подписании договоренностей. Для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время", - пояснил глава ОП.

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Ангела Меркель останется канцлером Германии, пока новоизбранный Бундестаг не изберет преемника, которого затем должны привести к присяге. 26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы. До 20-го по счету Бундестага попадают семь партий. Левоцентристская "Социал-демократическая" партия получила 25,7% голосов и 206 мест в парламенте. Правоцентристский блок "Христианско-демократического" и "Христианско-социального союзов" занял второе место с самым низким за послевоенную историю результатом в 24,15% и получил 196 мандатов. Германию возглавит лидер СДП Олаф Шольц или лидер ХДС / ХСС Армин Лашет, соратник Меркель. Это зависит от того, под чьим лидерством удастся сформировать коалицию - "социал демократов" или "христианских демократов".