В ЕС инициируют пересмотр безвиза с Украиной

Молдова – одна из стран, к которой больше всего претензий / BBM Explorer

Предполагаемые нарушения, совершенные некоторыми странами Западных Балкан, а также Молдовой, Грузией и Украиной, побудили некоторых членов ЕС поднять вопрос о возможной отмене безвизового режима.

Среди упомянутых нарушений - незаконное проживание и необоснованные ходатайства о предоставлении убежища. Внутренний документ ЕС от 27 сентября опубликован во время поездки президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам. Об этом пишет Еuobserver.

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Визовый режим ЕС для Черногории, Сербии и Северной Македонии отменили в декабре 2009 года. Для Албании и Боснии в 2010-м. Для Молдовы в 2014 году, для Грузии и Украины в 2017 году. Безвизовый въезд в ЕС на срок до 90 дней считается важным шагом вперед в отношениях блока с соседями из Западных Балкан и бывшими советскими странами "Восточного партнерства".

Согласно документу, Германия, Франция и Италия все больше разочарованы предполагаемыми злоупотреблениями безвизом. Упоминают о всплеске "незаконных прошений на проживание" от граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

В документе также указывается, что количество ходатайств о предоставлении убежища из Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50% по сравнению с тем же периодом 2019-го, предшествовавшем пандемии коронавируса.

Согласно механизму приостановки выдачи виз ЕС, увеличение числа незаконных пребываний или ходатайств об убежище с низким процентом рассмотрения, то есть более чем 50%, может привести к возврату к визам. Кроме того, отказ правительств в реадмиссии своих граждан из стран ЕС также может повлечь за собой возврат виз.

Италия также выразила несогласие с Молдовой, заявив, что сети торговли людьми, действующие через "соседние страны", злоупотребляют безвизовым режимом. А это повышает вероятность лишения Кишинёва безвизового режима "в случае недостаточного прогресса".

Франция упомянула проблемы, вызванные гражданами Албании, Грузии и Сербии.

Бельгия подняла проблему, вызванную "тревожным увеличением" заявлений о предоставлении убежища из Молдовы в этом году. А Чехия заявила, что в последнее время резко возросло количество необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины.

Нидерланды - единственный член ЕС, который прямо обратился с просьбой о приостановке безвизового режима с Албанией в 2019 году. Но запрос отклонила Еврокомиссия.

Урсула фон дер Ляйен встречается с премьер-министром Северной Македонии в Скопье 28 сентября. ЕС надеется начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией к концу года. Она также посетит Косово, Черногорию и Сербию 29 сентября. 30 сентября завершит тур посещением Боснии и Герцеговины, всего за несколько дней до того, как 6 октября ЕС собирается провести саммит со странами Западных Балкан.

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