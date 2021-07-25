Куда чаще всего ездят украинцы: пограничники составили рейтинг

Назвали страны, в которые чаще всего ездили украинцы в первом полугодии 2021-го. Такие данные собрали в Госпогранслужбе.

В частности больше всего украинцев посетили Польшу - 1,9 млн граждан. 774,5 тыс. ездили в Турцию. В Египет поехали 705 тыс. граждан Украины. В Россию - 371,9 тыс.

Автор: ГПСУ Страны, в которые ездят украинцы

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Среди иностранцев больше всего Украину посещали граждане Молдовы - 368, 4 тыс. человек. На втором месте русские - 198,3 тыс., на третьем - румыны - 109,4 тыс.

Кто чаще всего приезжает в Украину

Украину внесли в список стран за пределами ЕС, резидентам которых с 22 июля разрешили въезд в Нидерланды. В том числе в туристических целях. Въезд возможен без изоляции, ПЦР-теста и справки о Covid-вакцинации. Перед поездкой в Нидерланды туристам необходимо лишь загрузить, распечатать и заполнить декларацию.