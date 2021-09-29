Россия не дала провести заседание ОБСЕ. Фото: Julia Darashkevich/Reuters

Россия сорвала заседание ОБСЕ в Варшаве 27 сентября. Тогда должна была открыться главная конференция по правам человека в регионе Европа-Евразия.

"Совещание ОБСЕ не состоялась из-за решения правительства России заблокировать ее", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает пресс-служба Госдепа.

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США разочарованы попыткой российского правительства заблокировать контроль над состоянием с правами человека, что ухудшается. Они не будут игнорировать этот факт.

"Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ", - подытожил Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил жесткие приговоры белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знака. Он напомнил, что уважение к правам и свободам человека, в том числе праву на беспристрастный и справедливый суд, является частью международных обязательств Беларуси.