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вторник, 28 сентября 2021 20:23

"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт

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&quot;Россия останется для Германии на первом месте&quot; - эксперт
Владимир Горбач: "Персональный фактор в политике, в частности немецкий, конечно, важен. Ангела Меркель была незаурядным политиком. Но результаты выборов свидетельствуют, что с ее уходом все останется примерно так же". Фото: Радио Свобода

Германия сохранит свою "восточную политику" и после победы социал-демократов на парламентских выборах. Россия будет оставаться ее приоритетом.

Об этом Gazeta.ua рассказал политический аналитик Владимир Горбач.

"Тот феномен, который называется "восточная политика Германии", будет продолжен социал-демократами. Общегосударственный подход, согласно которому Россия для Германии на первом месте, сохранится. Украина будет на втором плане в восточном векторе немецкой внешней политики. Эту политику немцы сейчас оценивают как наиболее приемлемую и не будут делать работы над ошибками. Будут поводы для переоценки – в первую очередь это "Северный поток-2", но каких-то резких изменений ожидать не следует, по крайней мере, в ближайшее время", – говорит он.

Глобальных изменений для Германии ожидать не стоит, говорит эксперт.

"Персональный фактор в политике, в частности немецкий, конечно, важен. Ангела Меркель была незаурядным политиком. Но результаты выборов свидетельствуют, что с ее уходом все останется примерно так же, какого тектонического излома в немецком политикуме не произойдет. Новым канцлером скорее всего станет Олаф Шольц , который в правительстве Меркель был министром финансов, хотя и представляет ее политического конкурента – Социал-демократическую партию. Скорее всего, сохранится коалиция социал-демократов и "христианских демократов", – объясняет Горбач.

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Двум партиям между собой будет легче договориться. Ангела Меркель после предыдущих выборов делала попытку договориться с "зелеными" и "свободными демократами", но эта идея не имела успеха. Такой же результат ожидает Олафа Шольца, считает эксперт.

"С уходом Ангелы Меркель в Европейском Союзе может быть некий "вакуум воздействий". Тем более что в следующем году состоятся президентские выборы во Франции. Эмануэль Макрона может попытаться перехватить лидерство в Германии и пойти на выборы как неформальный лидер Евросоюза ", – говорит он.

Если сохранится коалиция между ХДС и социал-демократами, то в Германии останутся очень сильные влияния на процессы в ЕС. Найти замену Ангеле Меркель на посту неформального лидера Евросоюза немецкая сторона попытается, и кандидатом в такие лидеры вполне может быть Олаф Шольц, заключает Горбач.

В воскресенье, 26 сентября, в Германии состоялись парламентские выборы. С этими выборами завершилась эпоха 16-летнего пребывания у власти Ангелы Меркель.

Больше всего голосов – 25,7% – получила Социал-демократическая партия, оппозиционная Ангеле Меркель. Партия "Христианско-демократический союз" получила 24,1% голосов, партия "Союз-90/Зеленые" – 14,8%. По результатам последних опросов 40% немцев не знали, за кого голосовать.

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