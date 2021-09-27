Выборы в Германии: объявили предварительные результаты

Социально-демократическая партия и ее представитель Олаф Шольц получили 25,7% голосов. Фото: pixabay.com

Федеральная избирательная комиссия Германии обнародовала утром 27 сентября предварительные результаты парламентских выборов.

Победителем стала Социально-демократическая партия (СДПГ) и ее представитель Олаф Шольц, говорится на официальном сайте ведомства. Партия получила 25,7% голосов.

Глава Христианско-демократического союза Армин Лашет набрал 24,1%. Лашет является представителем партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Пятипроцентный барьер преодолели также партия "Союз-90/Зеленые" — 14,8% голосов, "Свободная демократическая партия" (СВДП) — 11,5%, и "Альтернатива для Германии" — 10,3%.

Явка на выборах составила 76,6%.

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Немцы в воскресенье, 26 сентября, выбирали новый парламент, Бундестаг. 16 лет страной руководила канцлер Меркель, которая сейчас уходит из политики. По результатам последних опросов 40% немцев, не знали, за кого голосовать.