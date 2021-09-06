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США отреагировали на приговор соратникам Тихановской

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США отреагировали на приговор соратникам Тихановской
Приговоры являются еще одним доказательством того, что режим тотально пренебрегает правами человека - Блинкен. Фото: ВВС

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил жесткие приговоры белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знака.

Об этом сообщает Европейская правда.

"США осуждают политически мотивированное и позорные приговоры в отношении белорусских оппозиционных деятелей. Эти приговоры являются еще одним доказательством того, что режим тотально пренебрегает правами человека и фундаментальными свободами", - заявил Блинкен.

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Он напомнил, что уважение к правам и свободам человека, в том числе праву на беспристрастный и справедливый суд, является частью международных обязательств Беларуси.

"Мы вместе с другими партнерами поддерживаем стремление народа Беларуси к деморкатичному, процветающему будущему, в свободной, независимой стране. Повторяем наш призыв прекратить репрессии против белорусского народа за то, что граждане реализуют свои права - как внутри страны, так и за её пределами, и призываем немедленно и безусловно освободить всех политзаключенных, в том числе Колесникову и Знака.

Еще раз подчеркиваем призыв к белорусским властям начать настоящий диалог с демократической оппозицией и членами гражданского общества, что приведет к свободным и честным выборам с международным наблюдением", - заявил госсекретарь США.

Бывших членов избирательного штаба Виктора Бабарико и членов президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии соответственно. Суд в Минске объявил их виновными по трем статьям Уголовного кодекса: заговор с целью захвата власти; призыв к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности; создание экстремистского формирования или руководство им.

ЕС призвал немедленно освободить Колесникову, Знака и остальных политзаключенных режима Лукашенко. Приговор оппозиционерам отдельно осудили также ряд стран ЕС.

Министр иностранных дел Британии отметил, что заключение политических оппонентов только усилит статус изгнанника для Лукашенко.

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Дата
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