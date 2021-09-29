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среда, 29 сентября 2021 10:58

Кулеба развеял "зраду" касательно разговора Зеленского с Путиным

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Кулеба развеял &quot;зраду&quot; касательно разговора Зеленского с Путиным
Зеленский будет вести разговор с Путиным с наступательных позиций. Фото: president.gov.ua, Reuters

Если президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, разговор будет сложным для второго.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "РБК-Україна".

"Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убежден, что президент Зеленский будет вести его с наступательных позиций.

Для Владимира Путина это будет сложный разговор. Ведь президент Украины хорошо знает наши "красные линии" и жестко будет защищать национальные интересы Украины", - заявил глава МИД.

Зеленский не ждет "доброй воли", а навязывает собственную повестку дня переговоров, сказал министр.

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"Украина ведет активную дипломатическую борьбу за возвращение Донбасса и Крыма на украинских условиях. Мы активно работаем с партнерами над организацией "нормандского саммита" и в целом над созданием условий, которые заставят Кремль пойти на серьезные переговоры о прекращении агрессии", - заявил Кулеба.

По его словам, переговоры Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель 22 августа в Киеве предоставили новый толчок динамике в "нормандском формате".

"Именно после них мы начали новый этап активной дипломатической работы по подготовке "нормандского саммита" и хотим провести его еще с участием Ангелы Меркель", - рассказал Кулеба.

"Мы не сидим, ожидая у моря погоды. Россия манипулирует, лжет. Она цинична. Но другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины.

Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые заставят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", - заявил министр.

Зеленский встречался с Путиным в декабре 2019 года во время заседания "нормандской четверки" в Париже.

С тех пор встреч с президентом страны-агрессора не было.

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