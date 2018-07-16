Дипломат рассказал о причине опоздания Путина

Самолет президента Путина в аэропорту Хельсинки сегодня. Он опоздал на 45 минут. William Gallo / Twitter

Благодаря опозданию на саммит с президентом США Дональдом Трампом, президент России Владимир Путин пытается повысить свой статус.

"Очевидно, он мог бы избежать опоздания, поэтому он сделал это с определенным умыслом. Он, очевидно, заключается в том, чтобы определить поле для игры на этой встрече. Что не все на ней вращается вокруг Трампа, как он говорит", - передает слова бывшего посла США в ООН Томаса Пикеринга Guardian.

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Президент России Владимир Путин заставляет ждать президента США Дональда Трампа. Его самолет приземлился на 45 минут позже запланированного. В то время Путин уже должен был прибыть в Президентский дворец.