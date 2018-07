Президент России Владимир Путин заставляет ждать президента США Дональда Трампа

Самолет главы Кремля приземлился примерно в то время, когда он уже должен был быть в Президентском дворце в Хельсинки. Об этом сообщила в Twitter журналистка CBS Нора О'Доннел.

"Похоже, что Путин заставляет Трампа ждать. Его самолет приземлился на 45 минут позже, чем планировалось. Как раз в то время, когда Путин уже должен был прибыть в Президентский дворец", - написала она.

Looks like Putin will keep Trump waiting. He's landing about 45 minutes late at 5:47 EST, just about the time he was supposed to be arriving at the Presidential Palace. #HelsinkiSummit