Путин заставляет Трампа ждать - он опоздал на 45 мин

Президент России Владимир Путин заставляет ждать президента США Дональда Трампа

Самолет главы Кремля приземлился примерно в то время, когда он уже должен был быть в Президентском дворце в Хельсинки. Об этом сообщила в Twitter журналистка CBS Нора О'Доннел.

"Похоже, что Путин заставляет Трампа ждать. Его самолет приземлился на 45 минут позже, чем планировалось. Как раз в то время, когда Путин уже должен был прибыть в Президентский дворец", - написала она.

Looks like Putin will keep Trump waiting. He's landing about 45 minutes late at 5:47 EST, just about the time he was supposed to be arriving at the Presidential Palace. #HelsinkiSummit — Norah O'Donnell🇺🇸 (@NorahODonnell) 16 июля 2018 г.

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Путин хочет признания его легитимности как правителя России и авторитета на мировой арене. Чтобы Россию признали "политическим брокером" в Украине, Сирии, Иране, ее право влиять на политические процессы в этих странах для собственной выгоды. Об этом заявил российский оппозиционер, бывший чемпион по шахматам Гарри Каспаров