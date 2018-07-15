"Иди н ****, товарищ Путин" - в Хельсинки проходит многотысячный протест

Фото: activatica.org

В столице Финляндии Хельсинки тысячи людей вышли на протест против президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что в митинге примут участие 15 тыс. Человек, пишет Activatica.

Центром протестов станет главная площадь города - Сенатская. Среди организаторов акции - правозащитные организации Helsinki Calling, Amnesty International и молодежные крылья "Партии национальной колации" и "Финской партии", сообщают местные журналисты и пользователи сети.

Активисты несут плакаты с надписями "Свободу политзаключенным", "Свободная пресса запрещена в России", "Свободу Сенцов", "Путин - террорист". Кое-кто несет плакаты с бранью в адрес обоих политиков.

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На митинги приехали оппозиционные россияне. Троих из них российские таможенники задержали на границе. У активистов нашли транспорант "Свободу политзаключенным". Его они планировали развернуть во время митинга.

В день встречи 16 июля состоится 10 различных мероприятий. Amnesty International проведет митинг за права человека. "Национальная коалиция" митинговать против торговой политики Трампа и аннексии Крыма Россией.

Финско-Российская ассоциация Rufi решила протестовать против "русофобии".

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Переговоры лидеров США и РФ пройдут в готическом зале Президентского дворца. В расписании запланирован рабочий обед.