Хочет стать политическим брокером - Каспаров рассказал об ожиданиях Путина от саммита с Трампом

Российский оппозиционер бывший чемпион по шахматам Гарри Каспаров проанализировал ожидания президента РФ Владимира Путина от встречи с американским президентом Дональдом Трампом в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

"Путин хочет признания его легитимности как правителя России и авторитета на мировой арене. Чтобы Россию признали "политическим брокером" в Украине, Сирии, Иране (ее право влиять на политические процессы в этих странах для собственной выгоды. - Gazeta.ua). Стремится ослабления обязательств США в G7, НАТО и ЕС, снижение готовности Запада к обороне против него. Ищет помощи Трампа во всех этих вещах ", - написал Каспаров в Twitter.

Путин хотел бы нормализовать отношения и отменить все санкции, считает спортсмен. Но глава Кремля знает, что об этом говорить слишком рано. И во многом не зависит от Трампа. Путин хочет еще больше хаоса и раздробленности в мире. И много фотографий с саммита.

Putin wants: legitimacy as the ruler of Russia & stature on the global stage; Russia as power broker in Ukraine, Syria, Iran; weakening US commitment to G7, NATO & EU; lowered Western defenses against his attacks; Trump's help in all these things.