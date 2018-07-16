Встреча Трамп-Путин: дипломат прогнозирует неожиданности

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина с глазу на глаз должны начаться в 13:20. Фото: ria.ru

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина может иметь неожиданный результат. Вопрос Украины будет не первым в повестке дня.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Константин Грищенко в эфире одного из телеканалов.

"Прогнозирую, что будут неожиданности. Поскольку это неожиданности, то предсказать их трудно. Трамп и Путин как личности политического сорта настроены на то, чтобы выйти с положительным для себя результатом. Это сомнений не вызывает. За счет чего - это вопрос открытый. У Трампа сверхприоритетом является позиция России в отношении Ирана, ситуация в Сирии, Северная Корея. Это вопросы, которые он для себя определил приоритетными. Вопрос Украины - второстепенный для него. Есть риск: если успех и будет, то за счет тех позиций, которые отстаивает украинская власть", - считает Грищенко.

Он обратил внимание, что Трампу в начале переговоров присуща резкая риторика. Однако по завершении беседы он пытается продемонстрировать свои достижения.

"Можно ожидать, что будут довольно резкие требования и заявления. Но это не значит, что он будет настаивать на них до конца. Будет пробовать выяснить, где есть слабость с российской стороны, где Россия готова пойти навстречу. Относительно требований со стороны Путина - вопрос: насколько темы, которые будет поднимать российский президент, будут для Трампа лично важными", - отметил Грищенко.

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Встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 16 июля в столице Финляндии - Хельсинки. Переговоры в формате один на один должны начаться в 13:20. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, Трамп спросит Путина о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. В 14:50 запланировано начало переговоров в расширенном формате американской и российской делегаций. Обсуждение продолжаться и во время рабочего обеда. В 16:50 президенты США и России должны провести совместную пресс-конференцию. Вечером того же дня Дональд Трамп вылетит из Хельсинки в Вашингтон.