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Девушку перепутали в роддоме - через 20 лет требует $3,5 млн компенсации

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Девушку перепутали в роддоме - через 20 лет требует $3,5 млн компенсации
Двух девушек перепутали в роддоме 19 лет тому / Getty Images

Испанская девушка-подросток, которая обнаружила, что ее по ошибке поменяли при рождении в родильном отделении почти 20 лет назад, подала в суд на органы здравоохранения страны на $3,5 млн.

Ошибка обнаружилась в 2017 году, когда предполагаемый отец 19-летней девушки потребовал пройти ДНК-тест во время спора об алиментах. Тест показал, что она вообще не имеет отношения к семье, в которой выросла. Об этом пишет Independent.

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Выяснилось, что новорожденных нечаянно поменяли в 2002 году после того, как они родились с разницей в пять часов в больнице в северном регионе Испании Ля-Риоха. Оба ребенка были в инкубаторе, потому что родились с недостаточным весом. Органы здравоохранения обвинили в халатности и "единовременной человеческой ошибке".

Адвокат девушки сказал, что подал иск от имени клиентки касательно неизмеримого эмоционального ущерба.

"В случае моей клиентки, ее передали матери, родившей другого ребенка. Это настолько грубая халатность, что говорит сама за себя", - сказал он.

"Это человеческая ошибка, и мы не смогли выяснить, кто виноват. Системы тогда были другими, и не такими компьютеризированными, как сейчас", - сказал начальник здравоохранения района.

Расследование, проведенное комиссией по здравоохранению, пришло к выводу, что мог быть только один ребенок, с которым девушку случайно поменяли, и который уже проинформирован об ошибке.

В Великобритании женщина забеременела дважды с разницей в три недели. На свет появились двойняшки, девочка и мальчик, которые отличаются ростом и весом.

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