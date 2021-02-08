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понедельник, 08 февраля 2021 17:20

Редкий случай: женщина дважды забеременела за один срок

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Редкий случай: женщина дважды забеременела за один срок
Дети появились на свет раньше запланированного срока. Фото: pixabay.com

В Великобритании женщина, 39-летняя Ребекка Робертс, забеременела дважды с разницей в 3 недели.

На свет появились двойняшки, девочка и мальчик, которые отличаются ростом и весом, пишет Daily Mail.

Ребекка забеременела дочерью, когда вынашивала сына. Однако первые УЗИ не показывали 2-го ребенка.

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"Я даже не знала, что можно забеременеть, будучи уже беременной", - говорит мама двойняшек.

Дети появились на свет раньше запланированного срока. Женщине делали кесарево сечение из-за проблем с пуповиной девочки. Вес мальчика Ноя была 2 кг, а дочери Розалии - 1,5 кг.

Американка родила дочь, когда была в искусственной коме. Женщина была больна коронавирус и имела повреждены легкие.

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