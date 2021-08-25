Депутаты бросались бутылками и креслами

Потасовка в парламенте Армении / ASATUR YESAYANT

В среду, 25 августа, депутаты устроили драку в "Национальном собрании" Армении.

Депутаты бросали друг в друга бутылки, чашки и кресла, а также обменивались оскорблениями. Это случилось через день после того, как на предыдущем заседании парламента тоже случилась драка. Об этом пишет сайт РanАrmenian.

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Столкновения оппозиционных депутатов произошли во время выступления премьера Никола Пашиняна в парламенте. Глава правительства представил программу правительства на ближайшие пять лет.

Одна из депутатов оппозиционной группы "Честь имею" Анна Мкрытчян вступила в словесную перепалку с премьером, отметив большое количество его охранников. Она также перебивала и критиковала его за некоторые действия. В ответ на ее крики спикер парламента Ален Симонян отключила ей микрофон, и потребовала, чтобы она покинула зал заседаний.

Когда Мкритчян отказалась, охрана попыталась вывести ее, но депутаты из блоков "Армения" и "Честь имею" окружили Мкритчян, не давая к ней подойти. Тогда между парламентариями началась драка. При этом депутаты от оппозиции обвинили Пашиняна в предательстве интересов Армении.

В ответ депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Айк Саргсян раскритиковал бывшие правительства за неправильное ведение экономики и развал армии, которые, по его мнению, привели к масштабной эмиграции из страны и снижению обороноспособности, что, в свою очередь, привело к поражению Армении в войне за Нагорный Карабах осенью прошлого года. Он сказал, что правительству Пашиняна не хватило времени, чтобы исправить ситуацию.

Пашинян предлагает разместить пограничные пункты россиян по всей протяженности армяно-азербайджанской границы. Об этом он раньше заявил на заседании правительства.