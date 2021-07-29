Армения может пригласить Россию на границу с Азербайджаном - Пашинян

Разместить пограничные пункты россиян по всей протяженности армяно-азербайджанской границы предлагает исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Об этом он заявил на заседании правительства, сообщает армянская служба "Радио Свобода".

"Имеет смысл рассмотреть вопрос размещения российских пограничных постов на всей протяженности армяно-азербайджанской границы для проведения демаркационных работ без риска столкновений", - цитирует издание слова главы армянского правительства.

Автор: rus.azatutyun.am И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить российских военных на границе Азербайджана и Армении

К этому времени Пашинян предлагал разместить международных наблюдателей только на участке Сотка-Хознавар, на границе в Сюнике, граничащей с Лачинский коридор и эксклавом Азербайджана - Нахичеванской автономной республикой.

"Азербайджан обвиняет Армению в якобы совершении провокации. Как член ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. - Gazeta.ua), к которому в сентябре перейдет председательство в организации, Армения осознает свою ответственность в том, чтобы не создавать угрозы безопасности для ОДКБ, не привлекать страны-союзники в боевые действия. Я официально исключаю любые провокационные действия со стороны Вооруженных сил Армении. В то же время я считаю, что одним из возможных решений для выяснения истинности взаимных обвинений Азербайджана и Армении может стать размещение мониторинговой миссии ОДКБ на всей протяженности армяно-азербайджанской границы, что предусмотрено правовыми нормами деятельности ОДКБ", - отметил Пашинян.

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Он подчеркнул, что в условиях невозможности осуществления подобной миссии в рамках ОДКБ для армянской стороны могут быть приемлемыми другие международные форматы, включая сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

"Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, считаю, что имеет смысл рассмотреть вопрос о размещении российских пограничных пунктов на всей протяженности армяно-азербайджанской границы, что позволит проводить делимитационные и демаркационные работы без риска военных столкновений. Мы собираемся обсудить эту тему с нашими российскими партнерами", - добавил армянский премьер.

Россия разожгла конфликты в Нагорном Карабахе, Грузии, Приднестровье, Украине, чтобы создать переговорные площадки и диктовать миру повестку дня. Арабско-израильская война - тоже не просто выходки террористического ХАМАСа. 90% выпущенных по Израилю ракет - российские.