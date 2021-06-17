Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Роман Бессмертный: "Россия ведет окопную войну против Украины, а ракеты продает арабам. Два года назад премьер Израиля Нетаньяху стоял на трибуне мавзолея в Москве в День Победы"

Россия разожгла конфликты в Нагорном Карабахе, Грузии, Приднестровье, Украине, чтобы создать переговорные площадки и диктовать миру повестку дня. Арабско-израильская война – тоже не просто выходки террористического ХАМАСа. 90 процентов выпущенных по Израилю ракет – российские.

Такое мнение в интервью журналу "Країна" высказал дипломат Роман Бессмертный.

По словам дипломата, Россия с помощью дестабилизации в различных регионах, стремится получить влияние на международной арене.

"Нагорный Карабах, Грузия, Приднестровье – не локальные конфликты России с целью восстановить постсоветское пространство. Это попытка создать площадки, чтобы диктовать миру повестку дня. Вспомните, как международное сообщество отнеслось к агрессии против Грузии. Показали Михеила Саакашвили, жующего галстук. На него сместился акцент. Европейцы выражали обеспокоенность, осуждали. Но притом говорили, что президент Грузии тоже ненормальный. То же с Украиной. России семь лет удавалось навязывать миру повестку дня", - сказал дипломат.

По словам политика, без серьезного вмешательства России не обошлось и последнее обострение в арабо-израильском конфликте.

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"Сейчас инициативу перехватила арабо-израильская война. Неудивительно, что в СМИ это подается как выходки ХАМАСа (палестинское исламское движение и партия. - Gazeta.ua). Все спущено с Кремля, чтобы в очередной раз диктовать миру условия. 90 процентов ракет, выпущенных по Израилю, – российские. Притом Владимир Путин говорит, что борется против террористов. А ХАМАС имеет такой статус.

Россия ведет окопную войну против Украины, а ракеты продает арабам. Два года назад премьер Израиля Беньямин Нетаньяху стоял на трибуне мавзолея в Москве в День Победы. Такую лицемерную политику ведет Кремль. Пока мир не поймет, что ни одному слову Москвы верить нельзя, ничего не изменится. Никаких долгосрочных договоренностей. Должны быть краткосрочные контролируемые шаги с санкциями за невыполнение, – отметил Роман Бессмертный".

Президент Украины хочет прекратить войну, а не победить в ней. Команды о прекращении огня отдаляют армию от главнокомандующего.