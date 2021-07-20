Азербайджан заявил о новом обстреле: что известно

Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет. Фото: Reuters

Боевые позиции Азербайджана обстреляли армянские военные, на что азербайджанская сторона открыла ответный огонь.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет, информирует Министерство обороны Азербайджана.

"Вечером 19 июля позиции армии в направлении Садаракского района Нахчиванской Автономной Республики вновь подверглись обстрелу из оружия различного калибра с территории Армении", - говорится в сообщении.

3 июля власти Азербайджана передали Армении 15 пленных.

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Россия разожгла конфликты в Нагорном Карабахе, Грузии, Приднестровье, Украине, чтобы создать переговорные площадки и диктовать миру повестку дня. Арабско-израильская война - тоже не просто выходки террористического ХАМАСа. 90% выпущенных по Израилю ракет - российские.