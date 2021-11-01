Дело МН17: начался новый блок слушаний

Суд заслушает прокуроров. Фото: Getty images

В Нидерландах начался новый блок слушаний в судебном процессе по делу о сбитом рейсе МН17.

Суд должен заслушать результаты работы следователя и претензии потерпевших сторон. Предоставят слово родственникам погибших, передает "Интерфакс-Украина".

Заседания пройдут 1, 2, 8, 9, 15, 16 и 17 ноября.

С 15 ноября прокуроры объявят, считают ли они достаточными доказательства для того, чтобы обвиняемые по делу были признаны виновными. Объявят, какое наказание считают уместным.

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В деле фигурируют три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Все они отсутствуют в суде. Только интересы Пулатова представляют адвокаты нидерландской компании.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на оккупированной части Донбасса 17 июля 2014-го. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", принадлежащим 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил. В суде по делу о катастрофе заслушали несколько новых записей радиоперехвата боевиков "ЛНР" и "ДНР". В них подробно обсуждают транспортировку зенитно-ракетной установки "Бук" в день, когда самолет был сбит.