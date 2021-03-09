Дать Украине статус главного союзника НАТО - что эксперты и дипломаты посоветовали Байдену

Вице-президент США Джо Байден обращается к депутатам Верховной Рады, 8 декабря 2015 года / Reuters

Эксперты и бывшие послы США в Украине написали план, как команда президента США Джо Байдена может наладить отношения с Украиной, побудить команду президента Владимира Зеленского взять на себя обязательства провести длительные реформы в стране. Об этом говорится в материале аналитического центра Atlantic Council, который работает в Украине.

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"С тех пор, как Кремль вторгся в Украину в 2014-м, США были для Киева важным партнером. Теперь, когда президент Байден вступил в должность, у него есть шанс улучшить американо-украинские отношения.

Обновить отношения с Киевом будет непросто, пишут эксперты. На посту вице-президента Байден 6 раз посещал страну и знает большинство ее игроков. Это очевидное преимущество. Но Зеленский отличается от предшественника. Он родом из русскоязычного востока страны, который не был активным участником революции достоинства. Мало контактировал с Западом и пострадал во время первого импичмента Трампа. Однако Зеленский хочет сотрудничать с командой Байдена и стремится признания. Администрация Байдена поступила бы мудро, если бы воспользовалась этой возможностью.

Первым приоритетом для новой команды Байдена предстоит знакомство с ближайшим окружением Зеленского - команда украинского президента и министры его правительства не известны в Вашингтоне. Затем следует установить доверительные отношения после беспокойных лет правления Трампа.

Следующим приоритетом должно стать усиленная поддержка Западом защиты Украины от агрессии Кремля.

Последний приоритет заключается в разработке стратегии, которая побудила бы Зеленского принять реальную программу реформ, особенно для установления и обеспечения верховенства права, и поддержки гражданского общества и независимых СМИ. Такая платформа должна сделать Украину богатой, положить конец коррупции и принести мир. Зеленскому предстоит много работы, чтобы выполнить эти обещания. Его ближайшее окружение, кажется, не понимает этих вещей. Украина быстро откатилась от реформ, с тех пор Зеленский отправил в отставку свое реформаторское правительство в марте 2020-го. Но у президента ещё есть время, чтобы изменить ситуацию.

В этом документе излагается стратегия для администрации Байдена по Украине. Она включает разделы, посвященные интересам США в Украине, внутренней ситуации в стране, цели Кремля, и новый подход к урегулированию конфликта на Донбассе. Она завершается рекомендациями для администрации Байдена и Конгресса.

Ключевые рекомендации

Как только администрация Байдена восстановит тесные отношения с Украиной, команде Байдена следует:

- Как можно скорее назначить посла;

- Взять на себя руководство дипломатией Донбасса. Играть большую роль в переговорах о прекращении войны;

- Работать с Конгрессом над увеличением военной помощи Украине до $500 млрд в год;

- Повысить безопасность в Юго-Восточной Европе и на Черном море в сотрудничестве с союзниками и партнерами по НАТО,

- Углубить интеграцию Украины с НАТО. Дать Украине статус главного союзника, не входящего в НАТО, согласно законам США. Предупредить Россию, что если та останется непримиримой, Вашингтон рассмотрит другие шаги. В частности, будет постоянное военное присутствие США в украинском учебном центре недалеко от оккупированных территорий и запуск "Плана действий по членству в НАТО" для Украины;

- Стратегический подход к санкциям. Совместно с ЕС и партнерами по G7 разработать концепцию условных санкций против России, если та продолжит агрессию на Донбассе. Но следует объяснить Москве, что санкции не навсегда;

- Соблюдать курс на прекращение строительства "Северного потока-2".

- Поддержать усилия правительства Украины по организации "Крымской платформы", потому что она сохраняет оккупированный Крым в международной повестке дня и напоминает людям, в частности, в России, что Крым по-прежнему - это Украина в глазах международного сообщества.

По внутренних реформ в Украине администрации Байдена следует:

- Уполномочить высокого чиновника США в качестве ответственного за реформы в Украине;

- Отдать приоритет созданию независимых судов;

- Принять меры против главных коррумпированных фигур, которые подрывают реформы в стране. Энергично добиваться от Австрии экстрадиции олигарха Дмитрия Фирташа и вести судебные процессы против олигарха Игоря Коломойского в США;

- Настаивать на реформе генпрокуратуры Украины;

- Восстановить полномочия НАБУ;

- Призвать отменить экономический отдел СБУ;

- Добиваться восстановления конкурентного и прозрачного назначения государственных служащих на основе их компетенции. Сейчас отбираются не реформаторы, а люди, которые лояльны разным корыстным интересам;

- Работать над возвращением к программе реформ в секторе здравоохранения;

- Призвать к завершению либерализации энергетических рынков;

- Помочь установить полную прозрачность конечных бенефициаров основных СМИ и запретить не только российское телевидение, но и каналы, принадлежащие фигурам, которые работают в интересах Кремля;

- Подтвердить решительную поддержку независимости НБУ;

- Отстаивать антимонопольное законодательство, чтобы ограничить влияние крупных бизнесменов на экономику и политику Украины;

- Написать программу, которая будет стимулировать инвестиции американских корпораций в Украине, если Киев продолжит существенные реформы прокуратуры и судов".

Тем временем в том, что президент Зеленский все еще не пообщался с президентом Байденом, нет негатива. Лидеры государств не провели телефонные переговоры, поскольку Байден полностью не успел сформировать свою администрацию, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.