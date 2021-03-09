Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся

По словам Мендель, контакты между президентами "происходят постоянно на определенном уровне". Фото: president.gov.ua

В том, что президент Украины Владимир Зеленский все еще не пообщался с президентом США Джо Байденом, нет негатива.

Лидеры государств не провели телефонные переговоры, поскольку Байден полностью не успел сформировать свою администрацию, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью изданию "Гордон". Она уже связалась с пресс-службой Белого дома.

"Почему-то никто не обращает внимания, что Байден не сформировал администрацию. То есть там даже не было многих людей, с которыми можно было связаться. Я, например, с пресс-службой связалась. Но, если там половина людей не назначена... Я думаю, очень скоро будет ситуация, когда мы поймем, что с США у нас все налажено. Действительно, ведется очень большая работа между дипломатами и различными службами. Был обмен письмами президентов. И были достаточно четкие месседжи, которые показали, что происходит", — сказала она.

По словам Мендель, контакты между президентами "происходят постоянно на определенном уровне", а для общения Зеленского с Байденом нужно подготовить "платформу".

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26 января состоялся 1-й официальный разговор Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. В телефонном режиме президент США выразил обеспокоенность по поводу действий России, включая обращение с заключенным критиком Кремля Алексеем Навальным. Байден не "скрывал обеспокоенности" во время телефонного разговора.