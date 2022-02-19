"Что будет дальше? Мы все готовы" - Дуда оценил ситуацию в Украине

Дуда: ситуация вокруг Украины становится критической. Фото: bbc.com

Ситуация вокруг Украины очень серьезная, исчерпываются возможности решить проблему путем диалога.

Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда, передает Укринформ.

"Ситуация серьезная, все прекрасно осознают, что напряжение огромно, мы наблюдаем обстрелы на линии столкновения, видим массированную российскую пропаганду. Cитуация приближается к пункту, который все опасаются, и который можно считать критическим", - заявил Дуда.

Он подчеркнул, что в этой ситуации НАТО является "абсолютно единым", между странами Альянса нет никаких разногласий, а лидерство США бесспорно.

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Дуда отметил, что с Россией все время ведется диалог, но возможности по его ведению "в значительной степени исчерпываются".

"Если произойдет акт агрессии, то ответ будет очень однозначным и очень болезненным, прежде всего с социально-экономической точки зрения",- подчеркнул польский лидер.

Дуда отметил, что есть разная информация по поводу возможной даты вторжения в Украину.

"Мы все отдаем себе отчет, что Олимпиада еще продолжается, но она завершится в воскресенье. Что будет дальше? Мы все готовы", – подчеркнул Дуда.

По его словам, сейчас главное не дать себя спровоцировать, сохранять спокойствие.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ о наступлении. В Украине заверили, что наступления не будет. Сегодня по поручению президента на фронт отправят часть министров и депутатов. Они посетят обстрелянные места.