Людям из ОРДЛО нужно вернуться на подконтрольную территорию – Верещук

Верещук пообещала, что людям с ОРДЛО помогут. Фото: Telegram

Людям из оккупированных районов следует попытаться вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге.

"Мирный народ ОРДЛО не враг Украины. Наш враг - это российский оккупант. Мы четко видим, как они нагнетают ситуацию, создают информационный фон для паники и провокаций", - сказала она.

РФ стремится расшатать ситуацию, чтобы заставить Украину идти на уступки.

У Украины есть утвержденные планы гуманитарного реагирования. Верещук призвала людей с оккупированных территорий найти способ пересечь линию разграничения.

"Мы поможем, мы создадим условия, чтобы вам было где жить, что есть. Чтобы вы чувствовали, что вы не одни", – сказала Верещук.

Завтра она посетит зону проведения ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эвакуация жителей ЛДНР: в МВД Украины предупредили о еще больших провокациях

"Будем смотреть, чем помочь. На месте решать проблемы людей", - сообщила министерша.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ о наступлении. В Украине заверили, что наступления не будет. Завтра по поручению президента на фронт отправят часть министров и депутатов. Они посетят обстрелянные места.