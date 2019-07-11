Cпальню Елизаветы II посетил незваный гость

 
Ексклюзивы
1/5
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 3879
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 846
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 531
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 873
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 396
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1485
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 513
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1386
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 666
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3186
Фото
Все фото
9
6
5
6
7
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
Из-за урагана погибли 4 туриста с двумя детьми
Из-за урагана погибли 4 туриста с двумя детьми
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео
В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео
Видео
Все видео
Россияне устроили драку на кладбище
Россияне устроили драку на кладбище
Запуск военного спутника ОАЭ провалился: показали видео аварии
Запуск военного спутника ОАЭ провалился: показали видео аварии
Город пострадал от града размером с апельсин
Город пострадал от града размером с апельсин
Инкассаторский автомобиль рассыпал наличные - собирали все желающие
Инкассаторский автомобиль рассыпал наличные - собирали все желающие
Меркель опять стало плохо на публике
Меркель опять стало плохо на публике
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 513
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2304
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 684
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1854
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1917
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1422
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
четверг, 11 июля 2019 11:59

Cпальню Елизаветы II посетил незваный гость

  Комментировать
Cпальню Елизаветы II посетил незваный гость
Неизвестный мужчина ворвался в спальню королевы. Фото: images11.cosmopolitan.ru

В Букингемский дворец королевы Елизаветы II пробрался 22-летний мужчина.

Инцидент произошел около двух ночи, сообщает The Sun.

Мужчине удалось перепрыгнуть ограждение, после чего он несколько минут ходил вокруг здания и стучал в дверь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали дом, в котором родилась королева

От самой королевы он находился всего в нескольких метрах. Вскоре его задержала охрана. Отмечается, что королева спала во время инцидента.

Мурал с изображением королевы Великобритании Елизаветы II появился в селе Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Cпальню Елизаветы II посетил незваный гость». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июля

36 жизней за 20 минут обстрела: 5-я годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье

Украинскому воину дали 10 лет

Известного банкира убит на дуэли

Сладкое, которое использовали как афродизиак

Самое читаемое
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 45492
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 31188
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 13 Просмотров: 22843
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 16686
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
3
 Просмотров: 13329
Мир
Огонь в 50 метров видно из Москвы: видео горящего Подмосковья
Огонь в 50 метров видно из Москвы: видео горящего Подмосковья 1 Просмотров: 864
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
9
 Просмотров: 8896
Из-за урагана погибли 4 туриста с двумя детьми
Из-за урагана погибли 4 туриста с двумя детьми
6
 Просмотров: 387
Туск резко ответил на фразу Путина о распаде СССР
Туск резко ответил на фразу Путина о распаде СССР Просмотров: 1378
Россияне устроили драку на кладбище
Россияне устроили драку на кладбище
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
16
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
14
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
13
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
7
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
5
"Украина превыше всего!" - националисты пикетировали Офис президента
Голосов: 764
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua