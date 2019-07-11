Cпальню Елизаветы II посетил незваный гость

В Букингемский дворец королевы Елизаветы II пробрался 22-летний мужчина.
Инцидент произошел около двух ночи, сообщает The Sun.
Мужчине удалось перепрыгнуть ограждение, после чего он несколько минут ходил вокруг здания и стучал в дверь.
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От самой королевы он находился всего в нескольких метрах. Вскоре его задержала охрана. Отмечается, что королева спала во время инцидента.
Мурал с изображением королевы Великобритании Елизаветы II появился в селе Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области.
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