Новый дворец королевы: Елизавета ІІ украсила стену сельсовета

Муралей королеве поблагодарили за поддержку Украины. Фото: radiosvoboda.org

Мурал с изображением королевы Великобритании Елизаветы II появился в селе Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области.

Это первый в Украине мурал, созданный на фасаде здания органа местного самоуправления - сельского совета, сообщил председатель сельсовета Максим Голосный "Радио Свободы".

"Мы выясняли: разрешение из Букингемского дворца стоит получать, если речь идет о бюсте или барельефе. Мурал такого разрешения не требует. До начала работ мы проинформировали Букингемский дворец и МИД Великобритании. С Букингемского дворца мы получили ответ, где они благодарят за инициативу, но просят, когда работы будут завершены, проинформировать их, передать изображения и также проинформировать посла Великобритании в Украине. Уникальность муралей в том, что он выполнен без использования бюджетных средств. Рисовал художник Тимо Левин. Заплатили с криптовалютних активов теробщин. За основу взяли фото королевы 20-летней давности, это фото из сети", - сказал Максим Голосный.

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Мурал создали в честь принципиальной позиции королевы и Великобритании в непризнании аннексии украинских территорий.

"Украинцы никогда не благодарили своим внешнеполитическим партнерам таким образом - мы смогли. Также эта инициатива направлена ​​на развитие туристического потенциала Днепровского региона. Теперь это единственное место в Украине, где можно сделать селфи с королевой. Мы говорим: идеи меняют пространство", - добавил он.

Рисунок Валерия Коршунова "Взгляд в будущее" победил в народном конкурсе на лучший эскизный проект мурал-арта "Новое видение Чернобыльской АЭС".