Симону Петлюре посвятили мурал

В Киеве появился мурал с изображением председателя Директории УНР, атамана украинских войск и флота Симона Петлюры.

Картина размещена на торцевой стене жилого дома на улице Зои Космодемьянской, 18. Работа посвящена 140-летию со дня рождения Симона Петлюры. Об этом пишет пресс-служба КГГА.

"На исполнение проекта ушло более 370 аэрозолей. Площадь 150 кв.м. Работа выполнена за 5 дней", - пишет в Facebook творческая группа Kailas-V, которая создала мурал.

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Как отмечается, дизайн картины выполнили на основе портрета Петлюры, созданного художником Артуром Орленовым.

Фото: Kailas-V

В Киеве на набережной Днепра появился мурал с изображением дракона и ребенка. Его нарисовали под Петровским железнодорожным мостом.