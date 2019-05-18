Save the Dnipro: на набережной нарисовали необычный мурал

 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 2620
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6174
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 62960
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1053
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1449
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2286
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 792
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 369
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6454
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7875
Фото
Все фото
14
4
11
6
4
День вышиванки: как отмечали киевляне
День вышиванки: как отмечали киевляне
Скульптуры &quot;одели&quot; в вышиванки
Скульптуры "одели" в вышиванки
Как выглядит Байковое кладбище на рассвете
Как выглядит Байковое кладбище на рассвете
В столичном аэропорту нашли наркотики на $1 млн
В столичном аэропорту нашли наркотики на $1 млн
Украинские дороги начали мыть с &quot;шампунем&quot;
Украинские дороги начали мыть с "шампунем"
Видео
Все видео
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай
В столице подросток выбросился с 16 этажа
В столице подросток выбросился с 16 этажа
В центре столицы образовался фонтан
В центре столицы образовался фонтан
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
В многоэтажке произошел смертельный пожар
В многоэтажке произошел смертельный пожар
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 423
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 702
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1782
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9585
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1350
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
18 мая 2019
Просмотров: 567
Знайшла іншу людину
– Алло, Віка? Це Люда, – на столичній станції метро Дніпро брюнетка років 30 розмовляє телефоном. Одягнена у синю латексну куртку, ...
суббота, 18 мая 2019 19:17

Save the Dnipro: на набережной нарисовали необычный мурал

  Комментировать

В Киеве на набережной Днепра появился мурал с изображением дракона и ребенка. Его нарисовали под Петровским железнодорожным мостом.

Картина должна привлечь внимание к проблеме экологии и загрязнения реки. Об этом пишет в Facebook автор мурала Виталий Гидеван.

"Все мы воспитаны на сказках и легендах. В одной из таких историй описано древнее создание, которое живет на дне реки уже более 2000 лет. Раньше оно не было никем поймано. Но вот пришло время, когда у дракона осталась только одна надежда на спасение - подрастающее поколение. Объединившись с ребенком, он просит о помощи, спасти главную водную артерию страны. С ее дна добывают песок, а воды загрязняют. Но вместе мы сможем все исправить, ведь в этом мире жить нашим детям и потомкам, так давайте оставим им чистую планету", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко хочет попрыгать на новом стеклянном мосту в Киеве

Автор: facebook.com/gide1art
  Картина должна привлечь внимание к проблеме экологии и загрязнения реки.
Картина должна привлечь внимание к проблеме экологии и загрязнения реки.

Труханов остров внесли в список ландшафтных заказников местного значения. Это поможет сохранять островную флору и фауну, а также защищать территорию от недобросовестных застройщиков и браконьеров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Save the Dnipro: на набережной нарисовали необычный мурал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Вандалы вредят персональным звездам знаменитостей

Самое читаемое
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
21
 Просмотров: 46731
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
Певица или порноактриса: экс-участницу группы Serebro осудили за откровенные фото
7
 Просмотров: 37684
Утвердили новое украинское правописание
Утвердили новое украинское правописание
 Просмотров: 15282
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
19
 Просмотров: 14247
&quot;Бал цветов&quot;: выбрали самых успешных и влиятельных женщин Украины 2019
"Бал цветов": выбрали самых успешных и влиятельных женщин Украины 2019
14
 Просмотров: 12953
Новости Киева
Мемориал Небесной сотни: активисты снесли строительный забор
Мемориал Небесной сотни: активисты снесли строительный забор Просмотров: 495
Из-за инаугурации перекроют улицы
Из-за инаугурации перекроют улицы Просмотров: 288
Завтра метро может изменить режим работы
Завтра метро может изменить режим работы Просмотров: 261
На Майдане соберутся тысячи бегунов
На Майдане соберутся тысячи бегунов Просмотров: 72
Двое иностранцев и киевлянин требовали у похищенного $30 тыс. и автомобиль
Двое иностранцев и киевлянин требовали у похищенного $30 тыс. и автомобиль Просмотров: 477
Больше всего комментируют
7
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
3
В Канаде отказались признавать депортацию крымских татар геноцидом
3
Климкин подал в отставку и собирается в Раду
2
Россияне пожаловались на украинский язык в ООН
2
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Голосов: 4971
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua