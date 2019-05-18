Save the Dnipro: на набережной нарисовали необычный мурал

В Киеве на набережной Днепра появился мурал с изображением дракона и ребенка. Его нарисовали под Петровским железнодорожным мостом.

Картина должна привлечь внимание к проблеме экологии и загрязнения реки. Об этом пишет в Facebook автор мурала Виталий Гидеван.

"Все мы воспитаны на сказках и легендах. В одной из таких историй описано древнее создание, которое живет на дне реки уже более 2000 лет. Раньше оно не было никем поймано. Но вот пришло время, когда у дракона осталась только одна надежда на спасение - подрастающее поколение. Объединившись с ребенком, он просит о помощи, спасти главную водную артерию страны. С ее дна добывают песок, а воды загрязняют. Но вместе мы сможем все исправить, ведь в этом мире жить нашим детям и потомкам, так давайте оставим им чистую планету", - говорится в сообщении.

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Автор: facebook.com/gide1art Картина должна привлечь внимание к проблеме экологии и загрязнения реки.

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