Труханов остров стал заповедником

Решение Киевсовета поможет сохранять островную флору и фауну, а также защищать территорию от недобросовестных застройщиков и браконьеров. Фото: zyteli.com

Труханов остров внесли в список ландшафтных заказников местного значения. Такое решение приняли на заседании Киевского городского совета в четверг, 16 мая.

"Ландшафтным заказником местного значения объявлены территории острова Труханов и острова Межмостной ориентировочной площадью 27,44 га", - говорится в решении.

На территории Труханова острова расположено 14 озер, лиственный лес, редкие виды растений и животных.

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Как сообщается, объявление Труханова острова ландшафтным заказником поможет сохранять островную флору и фауну, а также защищать территорию от недобросовестных застройщиков и браконьеров.

На 3 тыс. га планируют увеличить площадь природно-заповедного фонда в Киеве. Поэтому доля заповедных территорий столицы достигнет 27%. Такие планы на год озвучили в профильной комиссии Киевсовета.