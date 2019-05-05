Труханов остров может стать заповедником

Если острову дадут статус заповедника, это поможет уберечь его от мусора, браконьеров и застройки. Фото: bagnet.org

На 3 тысячи гектаров планируют увеличить площадь природно-заповедного фонда в Киеве.

Поэтому доля заповедных территорий столицы достигнет 27%. Такие планы этого года озвучили в профильной комиссии Киевсовета, пишет 5 канал.

Как сообщается, депутаты уже подготовили проект решения о предоставлении статуса заповедника Труханову острову.

Спасти его от засилья мусора и браконьеров, а главное - застройки, может статус заповедника, убеждена общественная активистка Екатерина Каленская.

"Как только появится такой статус, тогда закроется абсолютно вопрос о застройке, о проектировании, о возникновении капитальных строек, возникновения каких-то жилых комплексов. Экологический патруль получит определенные права курировать эту территорию, приводить и поддерживать порядок", - считает она.

Отмечается, что статус получит не весь остров, а только 27 гектаров из почти полтысячи - прилегающий остров Межмостовой и система озер.

"Это такой каскад, это одно из крупных Бабьих озер, которые, по проекту решения, будет объявлено местным ландшафтным заказником. Это чистые лесные озера, которые находятся в центре Киева", - объясняет Каленская.

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Завещать остальные мешает бюрократия.

"Хозяев у острова, как в поговорке о семи нянек", - говорится в сообщении.

Более 200 гектаров газонов и сто тысяч деревьев на Трухановом - в управлении непрофильного госпредприятия. Уход за насаждениями не финансируют с 2013-го, объясняют чиновники. Годами здесь планируют передать все городу, но бумажная волокита продолжается.

В прошлом году на Трухановом острове начали фиксировать превышение скорости. Нарушители получают предупреждение через СМС. После трех таких случаев въезжать на остров запрещают на некоторое время.