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воскресенье, 05 мая 2019 15:23

Столичный мост через Днепр готовят к сносу

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Столичный мост через Днепр готовят к сносу
В Киеве демонтируют вантовый мост через Днепр. Фото: "Апостроф"

В Киеве демонтируют вантовый мост через Днепр.

По нему 18 лет запрещено движение, сообщает пресс-служба КГГА.

Мост начали готовить к сносу в 2020 году.

На мосту установили новые ограничительные знаки и ограждения. Это связано с переносом инженерных сетей под мостом.

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Работы являются подготовкой к строительству заезда на Подольско-Воскресенский мостовой переход со стороны улицы Верхний Вал.

Вантовый мост начал эксплуатироваться в 1963 году. В 2001 году его признали аварийным. В 2008 году было принято решение запретить движение по мосту для пешеходов.

В Киеве Рыбальский мост готовят к сносу. Его перекрыли для пешеходов.

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