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воскресенье, 28 февраля 2021 20:15

Covid-19: в Британии вакцинировали более 20 млн человек

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Covid-19: в Британии вакцинировали более 20 млн человек
В Великобритании прививки от коронавируса получили уже 20 млн человек. Фото: ukrinform

В Великобритании более 20 млн человек получили первую дозу вакцины от Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в Twitter.

"Я рад сообщить, что сейчас более 20 млн человек в Великобритании привиты. Замечательное достижение для страны. Вакцина - наш путь к выходу из кризиса", - отметил он.

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В течение субботы, 27 февраля, в Украине прививки от Covid-19 получили 90 человек. Вакцинация проводилась только в 3 регионах.

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