Covid-19: в Британии вакцинировали более 20 млн человек

В Великобритании более 20 млн человек получили первую дозу вакцины от Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в Twitter.

"Я рад сообщить, что сейчас более 20 млн человек в Великобритании привиты. Замечательное достижение для страны. Вакцина - наш путь к выходу из кризиса", - отметил он.

