Coca-Cola тестирует первую бумажную бутылку

Конечная цель эксперимента - сделать бутылки будут 100% перерабатываться. Фото: ВВС

Компания Coca-Cola намерена испытать бумажные бутылки чтобы полностью избавиться от пластика.

Первые образцы предоставила датская компания. Об этом сообщает BBC.

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"Образцы сделаны полностью из бумажного волокна, за исключением пластиковых крышечек и внутренней мембраны, которая предохраняет бумагу от столкновения с жидкостью", - говорится в сообщении.

Целью эксперимента является создание бутылок без пластика, будут 100% перерабатываться и способны выдерживать давление газированных напитков.

"Задача не из легких, но несколько гигантов пищевой индустрии поддержали этот план, а Coca-Cola и вовсе планирует перейти на безотходное производство до 2030 года", - отметили в компании.

Люди могут съедать за неделю такое количество пластика, которая идет на изготовление банковской карты. Об этом свидетельствуют исследования Всемирного фонда дикой природы.