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четверг, 20 августа 2020 12:37

Член белорусской оппозиции сообщил об угрозах

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В адрес экс-министра культуры, директора Купаловского театра и члена координационного совета, который недавно создали Павла Латушко поступают угрозы, а ночью неизвестные облили красной краской его дом.

"Я уже несколько дней не был дома. Моя мама, которая жила вместе со мной, выехал за пределы Беларуси. За вчерашний день я получил несколько угроз и предложений немедленно покинуть страну", - пожаловался Латушко, - пишет TUT.by.

По его словам, неизвестные угрожали и приводили примеры из расправой "непослушных" протестующих с последующей госпитализацией, а также предлагали чартерный рейс и дипломатический автомобиль, чтобы тот поскорее покинул Беларусь.

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Латушко отметил, что последнее предложение было сделано вечером 19 августа, после чего мужчине красной краской облили дом.

"Друзья недавно прислали мне эти фото, которые я до сих пор изучаю, как юрист. У меня сейчас нет возможности лично подать заявление о преступлении. Юридически надо реагировать, хотя я понимаю, что эти попытки могут быть напрасными ", - сказал оппозиционер.

Автор: TUT.by
  Неизвестные облили дом красной краской белорусского эксминистр культуры Павла Латушко
Неизвестные облили дом красной краской белорусского эксминистр культуры Павла Латушко

В Беларуси уволили гендиректора Национального академического театра имени Я. Купалы Павла Латушко, который принимал участие в Марше Свободы, выступил против насилия МВД Беларуси о митингующих и призвал министра Юрия Караева уйти в отставку.

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Дата
20
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