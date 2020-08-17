В Беларуси уволили директора театра, который поддержал протестующих

В поддержку гендиректора, заявление об увольнении написали около 50 сотрудников театра. Фото: Reuters

В Беларуси уволили гендиректора Национального академического театра имени Я. Купалы Павла Латушко, который принимал участие в Марше Свободы, выступил против насилия МВД Беларуси о митингующих и призвал министра Юрия Караева уйти в отставку.

Около 50 сотрудников театра также написали заявления об увольнении в знак солидарности. Об этом сообщает "Радыё Свабода"

"Об освобождении директора театра коллектива сообщил представитель Министерства культуры республики. После этого, актеры во главе с художественным руководителем театра Николаем Пинигиным и заведующей литературно-драматическим отделом Ольгой Бабковой пишут заявления об отставке", - говорится в сообщении.

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Латушко сообщил, что его уволили по ст. 259 Трудового кодекса Беларуси, "фактически свидетельствует, что освобождение может происходить по инициативе владельца, даже не по вине работника".

Чтобы поддержать директора в театр пришли несколько сотен человек. Среди них и поэт Владимир Некляев.

В Беларусь 9 августа состоялись президентские выборы. Государственный экзит-пол отдал победу главе государства Александру Лукашенко. Тысячи недовольных фальсификациями на выборах белорусов вышли на уличные протесты, которые продолжаются уже неделю.