Цифровые монстры: художник показал, как смартфоны пленили людей

Художник Эндрю Рэй проиллюстрировал, как смартфоны пленили людей. Для этого использовал фото, которые сделал его друг.

Идея художника заключалась в том, чтобы изобразить смартфоны как порталы, которые являются посредниками между нашим и цифровым мирами, а также обратить внимание на то, сколько времени мы проводим, погрузившись в экран телефона, об этом сообщает boredpanda.com.

Фото: andrewjrae

"Я стараюсь каждое утро выходить на прогулку. Так борюсь с сидячим образом жизнТак человек, стоит на ледяной копии Земли, уже наполовину растаяла. На шее у него веревка.и. Трудно не встретить людей, погруженных в телефоны. Я начал рисовать телефоны так, будто они маленькие домашние животные или существа, и люди щекочут их животы, чтобы сделать их счастливыми," - поделился Эндрю Рэй.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Японский художник рисует чувства, которые нельзя описать словами

На прогулке с другом Раскином Кайлом и детьми, поделился идеей иллюстраций. Так спланировали скооперироваться: друг должен был сделать уличные фото, а Эндрю - рисунки.

Изображения телефонов вышли слишком маленькими для воплощения первой идеи художника, так зародилась идея с порталами.

Художник Марк Мелграти создает актуальные изображения со скрытым смыслом. Так человек, стоит на ледяной копии Земли, уже наполовину растаяла. На шее у него веревка. На другой картинке изображена женщина, которая поджигает сигарету от огня инквизиции, где ее хотят заживо испепелить.