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вторник, 12 ноября 2019 02:24

Космонавт ворует инопланетянку с кровати: художник иллюстрирует актуальные проблемы современности
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Фото: boredpanda.com
Будьте спокойны, несмотря ни на что
Одна любовь
Femme Fatale
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Художник Марк Мелграти создает актуальные изображения со скрытым смыслом.

Артист путешествует по всему миру, параллельно работая с заказчиками, сообщает Boredpanda.

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Так человек, стоит на ледяной копии Земли, уже наполовину растаяла. На шее у него веревка.

На другой картинке изображена женщина, которая поджигает сигарету от огня инквизиции, где ее хотят заживо испепелить. На еще одной изображена картинка с параллельной вселенной, где космонавт ворует инопланетянку посреди ночи с постели.

Один рисунок вместо тысячи слов - девиз японского художника под псевдонимом Avogado6, который рисует то, что невозможно передать словами. Работы Avogado6 необычные, местами даже жестокие, но именно это их делает столь уникальными, ведь в них отражается настоящая жизнь со своими радостями и печалями.

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