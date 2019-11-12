Космонавт ворует инопланетянку с кровати: художник иллюстрирует актуальные проблемы современности

Фото: boredpanda.com

Художник Марк Мелграти создает актуальные изображения со скрытым смыслом.

Артист путешествует по всему миру, параллельно работая с заказчиками, сообщает Boredpanda.

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Так человек, стоит на ледяной копии Земли, уже наполовину растаяла. На шее у него веревка.

На другой картинке изображена женщина, которая поджигает сигарету от огня инквизиции, где ее хотят заживо испепелить. На еще одной изображена картинка с параллельной вселенной, где космонавт ворует инопланетянку посреди ночи с постели.

Один рисунок вместо тысячи слов - девиз японского художника под псевдонимом Avogado6, который рисует то, что невозможно передать словами. Работы Avogado6 необычные, местами даже жестокие, но именно это их делает столь уникальными, ведь в них отражается настоящая жизнь со своими радостями и печалями.