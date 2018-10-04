Четыре школы закрыли из-за нашествия ядовитых пауков

В лондонском районе Ньюхэм закрыли для посещения 4 школы. Власть вынуждена была отправить детей на незапланированные каникулы из-за нашествия пауков.

Администрации 2 начальных и 2 средних школ Лондона обратились к родителям с просьбой оставить своих детей дома, пишет Daily Mail.

"Безопасность и благополучие учеников и сотрудников - наш приоритет. Я понимаю, что это неудобно для вас, но в интересах вашего ребенка оставаться дома, а не в школе", - написала в письме к родителям Шарлотта Робинсон, зауч одной из школ.

Работники школы привлекли к борьбе с нашествием членистоногих специальную компанию. Им понадобится около 3 недель, чтобы избавиться от пауков, сообщили учителя.

"Школу моего сына закрыли, потому что она кишит пауками. Утром в школе нашли огромное гнездо. Теперь я проверяю его портфель и школьную форму", - написал отец одного из школьников.

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Пауки вида False Widow - ложная черная вдова - наиболее ядовитые паукообразные в Великобритании. Названы они по физическому сходству с пауком Черная вдова. Взрослые от укуса ложной вдовы не умирают. У них возникает сильная боль, лихорадка. Если же такой паук укусит маленького ребенка, то он может умереть.

"Я хочу уведомить всех членов нашего сообщества, нам очень повезло вовремя выявить паучьи гнезда и начать убирать яйца до того, как все они вылупились", - сказала Сью Фергюсон, директор одной из школ.

Житель города Реддинг в северной Калифорнии поджег квартиру, пытаясь избавиться от паука. Свидетели, которые жили в пострадавшем доме, считают, горящий паук стал виновником пожара.