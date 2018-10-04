Четыре школы закрыли из-за нашествия ядовитых пауков

 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1359
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 891
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1170
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 558
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2043
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 11979
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4734
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2061
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 990
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 252
Фото
Все фото
5
6
5
11
10
&quot;России следовало бы остановиться&quot; - выгнали шпионов, вмешивающихся в расследование трагедии МН17
"России следовало бы остановиться" - выгнали шпионов, вмешивающихся в расследование трагедии МН17
Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь
Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь
Секс под пристальным взглядом Гитлера - показали место для необычных утех
Секс под пристальным взглядом Гитлера - показали место для необычных утех
Стреляют в воздух и спасают депутатов - беспорядки в России
Стреляют в воздух и спасают депутатов - беспорядки в России
Сила стихии - молния попала в самое высокое здание США
Сила стихии - молния попала в самое высокое здание США
Видео
Все видео
"Королева танцев" - Тереза Мэй обескуражила публику
"Королева танцев" - Тереза Мэй обескуражила публику
Предатель и подонок - Путин "отблагодарил" Скрипаля за поддержку
Предатель и подонок - Путин "отблагодарил" Скрипаля за поддержку
У Кремля угрожают взорвать авто
У Кремля угрожают взорвать авто
Погибло около тысячи человек: показали жуткие кадры землетрясения в Индонезии
Погибло около тысячи человек: показали жуткие кадры землетрясения в Индонезии
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Обещал вернутся - умер артист, исполнивший песню "Вечная любовь"
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 279
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1242
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5148
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9558
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 1278
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
четверг, 04 октября 2018 14:54

Четыре школы закрыли из-за нашествия ядовитых пауков

  Комментировать
Четыре школы закрыли из-за нашествия ядовитых пауков
Четыре школы закрыли из-за нашествия ядовитых пауков

В лондонском районе Ньюхэм закрыли для посещения 4 школы. Власть вынуждена была отправить детей на незапланированные каникулы из-за нашествия пауков.

Администрации 2 начальных и 2 средних школ Лондона обратились к родителям с просьбой оставить своих детей дома, пишет Daily Mail.

"Безопасность и благополучие учеников и сотрудников - наш приоритет. Я понимаю, что это неудобно для вас, но в интересах вашего ребенка оставаться дома, а не в школе", - написала в письме к родителям Шарлотта Робинсон, зауч одной из школ.

Работники школы привлекли к борьбе с нашествием членистоногих специальную компанию. Им понадобится около 3 недель, чтобы избавиться от пауков, сообщили учителя.

"Школу моего сына закрыли, потому что она кишит пауками. Утром в школе нашли огромное гнездо. Теперь я проверяю его портфель и школьную форму", - написал отец одного из школьников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ресторан затравили из-за блюда с тарантулом

Пауки вида False Widow - ложная черная вдова - наиболее ядовитые паукообразные в Великобритании. Названы они по физическому сходству с пауком Черная вдова. Взрослые от укуса ложной вдовы не умирают. У них возникает сильная боль, лихорадка. Если же такой паук укусит маленького ребенка, то он может умереть.

"Я хочу уведомить всех членов нашего сообщества, нам очень повезло вовремя выявить паучьи гнезда и начать убирать яйца до того, как все они вылупились", - сказала Сью Фергюсон, директор одной из школ.

Житель города Реддинг в северной Калифорнии поджег квартиру, пытаясь избавиться от паука. Свидетели, которые жили в пострадавшем доме, считают, горящий паук стал виновником пожара.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Четыре школы закрыли из-за нашествия ядовитых пауков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Опубликовали перечень животных Украины, уже вымерших или на грани вымирания

Донбасс оставили без тяжелого вооружения

Норвежский путешественник стал доктором украинского университета

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 63498
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 46426
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 45695
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 43102
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 30037
Мир
"России следовало бы остановиться" - выгнали шпионов, вмешивающихся в расследование трагедии МН17
"России следовало бы остановиться" - выгнали шпионов, вмешивающихся в расследование трагедии МН17
5
 Просмотров: 900
Из-за побочного действия виагры мужчина видит все в красном цвете
Из-за побочного действия виагры мужчина видит все в красном цвете Просмотров: 378
Венгрия высылает украинского консула в ответ на действия Киева
Венгрия высылает украинского консула в ответ на действия Киева Просмотров: 279
Назвали самые дорогие бренды в мире
Назвали самые дорогие бренды в мире Просмотров: 225
Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь
Ребенок без лица продолжает бороться за жизнь
6
 Просмотров: 7578
Больше всего комментируют
147
У Порошенко назвали мораторий на русскоязычный контент идиотским
13
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
10
Винник назвал Майдан искусственным
7
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 115
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua