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воскресенье, 26 сентября 2021 09:00

Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем

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Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем
Ив Росси летит над Ла-Маншем / Reuters

26 сентября 2008-го швейцарский изобретатель и пилот Ив Росси стал первым в мире человеком, совершившим перелет через Ла-Манш на крыле с реактивным двигателем.

Ему удалось менее чем за 10 мин преодолеть 35,4 км - расстояние между Кале во Франции и Дувром в Великобритании. На крыле, на котором он летел, не было приборов и рулей управления. Росси ориентировался в пространстве с помощью поворотов тела и головы. К крылу были прикреплены четыре миниатюрных реактивных двигателя. Чтобы уберечься от жара выхлопов, Росси надел специальный жаронепроницаемый костюм.

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49-летний пилот летел на высоте 2500 м со скоростью близкой к 200 км/час. Добравшись до британского побережья, выключил двигатель и приземлился на парашюте.

После приземления заявил, что его успешный перелет может стать в будущем серьезным стимулом для людей научиться летать подобно птицам. Полет Росси транслировал в прямом эфире телеканал National Geographic.

Росси родился в 1959 году в швейцарском городе Невшатель. В 20 лет ушёл в армию. Далее - лётное училище. После училища служил в воздушной разведке. После армии в гражданской авиации.

В 1990-м увлёкся скайдайвингом, а в 1993-м - скайсёрфингом. Первый успешный полёт с двумя реактивными двигателями совершил 24 июня 2004-го. Использовались реактивные двигатели, изначально предназначенные для авиамоделизма, которые сам модернизировал. Летательный аппарат в начале не предусматривал взлёта с земли - на нужную для старта высоту нужно было подняться на самолёте, вертолёте или воздушном шаре.

В декабре 2019-го испытал усовершенствованную модель реактивного костюма, который позволяет вертикальные взлет и посадку. На своих крыльях совершил множество полётов. Пролетел над Большим Каньоном в США, а также над швейцарскими Альпами в строю с двумя самолётами.

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Дата
26
сентября

Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем

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