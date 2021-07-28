Бывшей министру юстиции грозит до 15 лет тюрьмы за коррупцию

Обвинение в отношении 55-летней Рашиды Дати следует за ее блестящей карьерой в политике / Getty Images

Французское следствия предъявило обвинение бывшей министру юстиции и близкому соратнику экс-президента Николя Саркози Рашиде Дати. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Ее обвиняют в коррупционных связях с бывшим главой копани Renault Карлосом Гоном. Об этом пишет France24.

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Ее обвиняют в пассивной коррупции и в извлечении выгоды из злоупотребления властью в связи с консультационной работой, которую выполняла для Гона с 2010-го по 2012 год, когда также была депутатом Европарламента. За этот период Дати получила €900 тыс. в качестве гонораров как адвокат.

Следствие пытается установить, было ли это чисто юридической работой или она занималась лоббированием, что было бы незаконным.

Согласно газете Le Monde, контракт Дати обязывал ее помогать в международной экспансии Renault, особенно на Ближнем Востоке и в Северную Африку. Дати, которая сейчас является мэром седьмого округа Парижа и считается будущим кандидатом в президенты, служила министром юстиции в правительстве Саркози в период с 2007-го по 2009 год, а также была представителем его предвыборной кампании.

В ноябре 2020-го Дати допрашивали по делу в течение 16 ч., но не предъявили обвинения. Вместо этого ей предоставили статус свидетеля. Однако следователи снова допросили ее и предъявили обвинения.

Гон, который в течение многих лет имел безупречную репутацию топ-менеджера автомобильной отрасли, в ноябре 2018 года был арестован в Японии по обвинению в финансовых нарушениях и провел 130 дней в заключении, прежде чем выйти под залог и убежать из страны в конце 2019-го.

Бывший босс Дати Саркози сам столкнулся со шквалом расследований с тех пор, как потерял президентскую неприкосновенность после единственного срока в 2007-2012 годах. В прошлом месяце прокуратура потребовала приговорить его к шести месяцам тюрьмы по делу о нарушениях финансирования избирательной кампании при его переизбрании в 2012-м. В марте он стал первым послевоенным президентом Франции, приговоренным к лишению свободы, когда суд назначил ему трехлетний срок с отсрочкой исполнения в два года за коррупцию и злоупотребление влиянием в попытках добиться от судьи благосклонности.