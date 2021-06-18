Экс-президент может сесть на полгода

Николя Саркози в суде в Париже по поводу расходов на выборы в 2012 году, 15 июня 2021 года / Getty Images

Французская прокуратура в четверг, 17 июня, потребовала полгода тюремного заключения для экс-президента страны Николя Саркози за финансовые нарушения в ходе избирательной кампании 2012 года.

Прокуратура потребовала для Саркози года тюремного заключения, из них полгода условно, и штрафа в €3750. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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В марте этого года Николя Саркози стал первым послевоенным президентом Франции, приговоренным к тюремному заключению. Он был приговорен к трем годам лишения свободы, из которых два года условно, за коррупцию и торговлю влияниям в связи с его попытками добиться расположения судьи. Адвокаты Саркози обжаловали это решение. В тюрьму бывшего президента не посадили. Возможный приговор - использование электронного наблюдения.

13 соратников бывшего президента так же предстают перед судом. Им прокурор потребовал от 18 месяцев до четырех лет лишения свободы, включая часть условного наказания. Прокуратура требует, в частности, три года тюрьмы и штраф в размере €50 тыс. для бывшего заместителя главы кампании Саркози Жерома Лаврильё. 18 месяцев лишения свободы условно были запрошены троим бывшим директорам пиар-агентства Bygmalion, которые признали себя виновными в участии в мошеннической схеме выставления счетов.

Прокуратура считает, что бывший глава государства "несомненно" извлек выгоду из мошенничества, которое позволило ему распоряжаться "гораздо большими ресурсами", чем разрешено законом. По оценкам обвинения, Саркози превысил лимит финансирования законной кампании в 2012 году как минимум на €42,8 млн.

Сам Саркози, отсутствующий в суде, находится под судом с 20 мая вместе с 13 другими обвиняемыми. Бывший глава государства отрицает все обвинения.